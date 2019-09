Le pagelle dell'Arsenal - Aubameyang rapace, Maitland-Niles sbaglia tutto

Leno 6,5 - Fa quel che può, rispondendo presente ogni qual volta è stato chiamato in causa. Incolpevole sui due gol.

Maitland-Niles 4 - Voto a tratti generoso. Sbaglia tutto quello che è possibile sbagliare, rivelandosi il peggiore con distacco di tutto l'undici dei Gunners.

Sokratis 4 - Assist involontario per il gol di Cleverley, con il greco ex Milan che paga l'eccesso di confidenza nella propria area piccola. Prova nettamente condizionata.

David Luiz 4,5 - Causa il fallo da rigore che dà il pareggio al Watford, a coronamento di una partita incerta.

Kolasinac 6 - Moto perpetuo sulla sinistra, mantiene ordine e si propone spesso col suo piede da regista.



Xhaka 6 - Si vede poco, ma contiene bene in mediana fin quando i propri compagni si sciolgono a metà della seconda ripresa.

Guendouzi 5 - Troppo, troppo aggressivo. Passo indietro rispetto alle scorse gare, considerata la prova opaca di oggi.

Dal 67' Torreira 6 - Non era difficile far meglio di Guendouzi, ma lui riesce almeno a riportare ordine a centrocampo.

Ceballos 6,5 - Fin quando è in campo, l'Arsenal tiene il pallino del gioco in mano. Esce lui e la squadra crolla.

Dal 60' Willock 5 - Prestazione anonima, non si vede praticamente mai in campo.



Ozil 5,5 - Prestazione anonima. Si vede poco, non si accende quasi mai e viene giustamente sostituito quando non ha più nulla da dare alla gara.

Dal 71' Nelson 5,5 - Un po' troppe sbavature dettate dalla troppa voglia di fare, che si trasforma in strafare.

Pepe 5,5 - Troppo fumantino quest'oggi, anche se le giocate di qualità non mancano. Deve, però, ancora adattarsi al meglio alla ruvidità della Premier League.

Aubameyang 7,5 - Trasforma in oro i pochi palloni che tocca. Rapace, concreto e velenosissimo. Cosa chiedere di più dopo una doppietta?