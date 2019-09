Le pagelle dell'Arsenal - Aubameyang-Saka evitano il ko. Male Pépé

Risultato finale: Manchester United-Arsenal 1-1

Leno 7 - Serie di interventi dal coefficiente di difficoltà non elevatissimo nei primi quarantacinque minuti: attento su Pereira, graziato al quarantaduesimo da Rashford. Non può nulla sulla sberla dal limite di McTominay. Vola su Maguire nella ripresa, sicuro sempre su Rashford allo scadere.

Chambers 5 - La partenza è ad handicap: James approccia la gara con il giusto piglio e lo mette sotto torchio, facendolo anche ammonire dopo appena dieci minuti. Sanzione che inevitabilmente condiziona la sua partita. Pochi spunti quando è imbeccato dai compagni in fase di spinta.

Sokratis 6 - Non accorcia in tempo su McTominay (si parla di una frazione di secondo), e devia fatalmente la conclusione dello scozzese, rendendola ancora più imprendibile per Leno. Più sfortuna che demeriti. Nel complesso, non sfigura.

David Luiz 5,5 - Non esattamente una garanzia, per un Arsenal che ne avrebbe dannatamente bisogno, soprattutto in difesa. Personalità da vendere, che emerge però più in proiezione offensiva. Dietro qualche volta balla: vedasi la disarmante semplicità con cui Pereira si libera di lui poco prima della mezz'ora.

Kolasinac 5,5 - Le sgasate sul suo lato di Pereira sono un incentivo alla prudenza. Tiene botta, anche se concede qualcosa. Davanti lo si vede poco: più coinvolto all'inizio, si perde a lungo andare.

Torreira 5 - Non brilla la stella dell'ex Samp nel Teatro dei Sogni. Preso in mezzo in un primo tempo in cui si perde nel traffico, a inizio ripresa si divora una grande occasione. Qualche minuto più tardi Emery lo richiama alla base. (Dal 55' Ceballos 5,5 - Non riesce ad entrare in partita).

Xhaka 5,5 - La partenza è incoraggiante, il prosieguo un po' meno. Usa il randello spesso e volentieri, qualche volta esagerando, come in occasione della speronata su Greenwood che gli costa il giallo. Tanto lavoro sporco, ma non sempre efficace.

Guendouzi 6 - In crescita nella prima metà: l'avvio è un po' contratto, sembra quasi privo di reattività nei duelli in mezzo al campo. Alla distanza però si ridesta e punge anche De Gea, che gli nega il gol con un grande intervento. Nella lotta non si scompone, ma cala un po' nel secondo tempo.

Pépé 5 - Primo tempo abbondantemente sotto gli standard: non riesce a mettere in crisi la difesa dello United con le sue sgasate e non lega con Aubameyang. Alla mezz'ora spreca una buona occasione con un piattone da ottima posizione che s'impenna. (Dal 75' Nelson s.v.).

Aubameyang 7 - Il vero fuoriclasse di questo Arsenal. In un primo tempo di difficoltà si sbatte per dettare le linee di passaggio ai centrocampisti. Opportunista sull'uno a uno: supera De Gea con lo scavetto su invito di Saka. L'abbaglio dell'assistente viene sanato dal VAR, e lui può esultare.

Saka 7 - È nata una stella. Nuova freccia all'arco di Emery: tra i pochi a salvarsi nel primo tempo, dopo l'intervallo serve l'assist ad Aubameyang e accarezza la gioia personale con una conclusione a botta sicura deviata provvidenzialmente da Lindelof. (Dall'80' Willock s.v.).