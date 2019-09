Le pagelle dell'Arsenal - Aubameyang salva tutti, Maitland-Niles pasticcia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leno 6 - Raccoglie per due volte il pallone dalla rete, ma grazie ad almeno un paio di suoi interventi il passivo resta comunque limitato.

Maitland-Niles 4.5 - Parte molto bene con un paio di sgroppate interessanti, poi si lascia intimorire dal pressing avversario. La combina grossa a ridosso dell'intervallo con un intervento sconsiderato su Taylor che gli costa il rosso.

Sokratis 6 - E' scaltro nella propria area di rigore, prova a giocare sempre d'anticipo e concede poco agli avversari. Chiude male, però, sulla rete di Wesley.

David Luiz 6 - Sul gioco aereo non ha rivali nel corso della match, bravo anche a guidare la sua difesa.

Kolasinac 5.5 - Qualche imprecisione in chiusura, mentre poco attivo in fase offensiva.

Guendouzi 6.5 - Una mina vagante per il campo, sempre a testa alta gioca per i compagni spesso in verticale.

Xhaka 5.5 - Si dedica alla fase difensiva con discreti risultati, non sempre preciso in chiusura. (Dal 73' Willock sv).

Pepè 5.5 - Nel primo tempo non si esprime al meglio, cresce nella ripresa ma non riesce ancora ad incidere. Firma, però, il rigore che riapre la partita.

Ceballos 5.5 - Si muove tra le linee ma ancora in maniera poco convincente, sopratutto nel primo tempo non ha un buon impatto sul match. (Dal 73' Torreira sv).

Saka 5 - Un paio di incursioni interessanti ma troppa discontinuità nel entrare nel vivo del gioco. (Dal 46' Chambers 6.5 - Buon impatto sulla partita, mette in campo tanta fisicità ed aggressività, ingredienti che gli consentono di trovare il gol del secondo pareggio).

Aubameyang 6.5 - Sonnecchia per buona parte della partita, poi dal cilindro tira fuori la punizione che ribalta il risultato.