Le pagelle dell'Arsenal - Bene Aubameyang, nervoso Lacazette

Cech 6.5 - Una sola parata, ma importante, su Niang.

Monreal 6 - Dinamismo, cuore, ma anche alcuni passaggi a vuoto. In generale però prestazione sufficiente.

Koscielny 6.5 - Guida la difesa facendo valere il fisico. Alcuni interventi al limite, ma corretti. Prestazione di sostanza.

Mustafi 6 - Più di un rischio nel primo tempo, più concentrato nella ripresa

Kolasinac 6 - Tiene la posizione e non sfigura. Pimpante nella ripresa con l'assist che chiude il match.

Ramsey 6.5 - Tanta corsa e cuore sulla fascia. Prestazione a tutto campo. Più di un assist invitante per i compagni. (Dal 86' Torreira s.v. )

Xhaka 6.5 - Recupera tanti palloni, ottimo in entrambe le fasi.

Maitland-Niles 6.5 - Va a segno, bravo in entrambe le fasi. Utile soprattutto in fase di non possesso.

Ozil 6 - Non sempre è lucido, ma ha il merito di non mollare. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo. (Dal 70' Mkhitaryan 6 - Scorcio di gara sufficiente.)

Aubameyang 7.5 - Nella qualificazione c'è la sua firma. Firma una splendida doppietta. Trascinatore.

Lacazette 5 - Tende un po' ad estraniarsi, poi è sconsiderato nell'occasione dell'ammonizione. Poteva essere serenamente rosso. (Dal 70' Iwobi 6 - Densità in mezzo al campo.)