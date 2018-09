Le pagelle dell'Arsenal - Cech migliore in campo, delude Xhaka

Risultato finale: Arsenal-Everton 2-0.

© foto di Imago/Image Sport

Čech 7 - Uno dei migliori in campo, salva tutto quello che capita dalle sue parti. Fa un paio di uscite che tradiscono l'età segnata sulla carta d'identità.

Bellerín 6 - Spinge con la solita costanza, anche se non è precisissimo al cross. Bene anche in fase di non possesso.

Papastathopoulos 6 - Qualche rischio di troppo, ma gestisce molto bene la linea difensiva. Esce a causa di un infortunio. (Dal 39' Holding 6 - Valuta molto bene i pericoli, lascia pochi spazi agli avversari).

Mustafi 6.5 - Da applausi nelle letture difensive, compie diversi anticipi non semplici. Leggermente in difficoltà sui palloni in profondità.

Monreal 6 - Limita un paio di clienti difficili, anche se a volte va in affanno. Non si vede quasi mai in attacco, pensa più a coprire.

Xhaka 5 - Un paio di passaggi da matita rossa e troppi errori di disattenzione. Con Torreira in mezzo al campo deve dare qualcosa di più in fase di non possesso.

Torreira 6 - Non brilla moltissimo, ma comunque la cattiveria è quella giusta. Sporca molti palloni, ma soprattutto limita Sigurdsson.

Ozil 6 - Da esterno sinistro viene coinvolto meno nella manovra, ma gestisce con lucidità i pochi palloni che gioca.

Ramsey 5.5 - Galleggia tra le linee e a parte un tiro al volo sugli sviluppi di un corner, manca moltissimo durante la spinta offensiva. (Dall'80' Welbeck s.v.).

Aubameyang 7 - Spazia molto bene e si muove con i tempi giusti. Oltre al gol gioca davvero bene, fa ricredere tutti i suoi detrattori: può fare coppia con Lacazette, nonostante alcuni tratti simili. (Dal 68' Iwobi 6.5 - Nonostante la partita sia quasi archiviata, entra in campo con l'atteggiamento giusto).

Lacazette 7.5 - Tocca due palloni. Uno lo spedisce in rete con un gran tiro, l'altro lo regala in profondità ad Ozil. E su entrambi c'è una sola scritta: con Lacazette davanti, questo Arsenal gira a meraviglia.