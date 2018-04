Le pagelle dell'Arsenal - Difesa horror, bene Lacazette

Risultato finale: Newcastle-Arsenal 2-1.

Čech 5.5 - Sul primo gol poteva fare qualcosa, visto che era sul suo palo. Sul secondo gol non ha colpe, un po’ indeciso in presa alta.

Chambers 6 - L’unico che ci prova fino in fondo, ha anche un paio di buone occasioni da gol. Bene in chiusura, lascia pochi spazi. (Dal 78' Maitland-Niles 5.5 - Tocca pochi palloni, non ha un buon impatto sul match).

Mustafi 4.5 - Partita da dimenticare assolutamente. Troppe leggerezze, sbaglia praticamente nelle occasioni dei due gol. Sembra una brutta copia del difensore visto qualche anno fa.

Holding 5 - Prova a tenere in piedi la linea difensiva, ma è solo. In alcune situazioni non riesce a leggere bene l’intervento e sbaglia anche il tempo di entrata.

Monreal 5 - Come tutta la linea difensiva, soffre le giocate in velocità degli esterni. E sul secondo gol si inventa un campanile centrale da matita rossa.

Elneny 6 - Qualche buon pallone recuperato, si vede che sta attraversando un buon momento di forma. Ma spesso predica nel deserto.

Xhaka 5.5 - Benino nel primo tempo, male nel secondo. Perde molti contrasti, spesso non è lucido nelle scelte.

Iwobi 5 - Un paio di dribbling, poi si eclissa. Galleggia tra le linee, non trova mai la posizione giusta in quella zona di campo. (Dall'86' Nketiah s.v.).

Willock 4.5 - Esordio in Premier League disastroso. Sbaglia davvero troppo, in alcune situazioni risulta grottesco. Il ragazzo si farà, ma non nella partita di oggi. (Dal 67' Welbeck 5.5 - Qualche spunto, ma nulla di più. Un ingresso davvero ininfluente).

Aubameyang 6.5 - Nel primo tempo è molto attivo, si inventa un paio di buone situazioni in attacco. Bene anche in fase di copertura, nel secondo tempo viene servito poco.

Lacazette 6.5 - Bene al momento del gol, dove si tuffa in acrobazia. Poi ha poche occasioni, fatica a prendere posizione in attacco.