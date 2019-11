Le pagelle dell'Arsenal - In pochi si salvano: attacco abulico

Risultato finale: Leicester-Arsenal 2-0

© foto di Imago/Image Sport

Leno 6 - Può poco sulle reti avversarie, per il resto non si macchia di evidenti errori.

Chambers 5 - In ritardo sui gol del Leicester, in generale non dà grande impressione di solidità.

David Luiz 5.5 - Non basta il suo vigore per evitare una sconfitta: anche lui viene travolto dall'onda dei padroni di casa

Holding 5.5 - Prova sotto la sufficienza. Soffre le avanzate di Vardy e compagni. (dal 77' Papé s.v.- )

Bellerin 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Guendonzi 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni.

Torreira 5.5 - Troppo scolastico la sua azione, soffre il dinamismo del Leicester. Via nel finale di gara. (dall'80' Willock s.v. - )

Kolasinac 5.5 - Pericoloso al tiro, ma spinge a fasi alterne e scompare nella ripresa.

Ozil 5 - Discreto primo tempo, non pervenuto nella ripresa.

Aubameyang 5 - Ci prova, si sbatte, ma alla fine non lascia il segno.

Lacazette 5 - Inizia bene, poi via via si spegne.