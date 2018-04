Le pagelle dell'Arsenal - Koscielny, errore grave. Ozil ispirato

Arsenal-Atletico Madrid 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospina 6 - Spettatore non pagante per quasi l'intero match. Deve rispondere solo a Griezmann in un paio di circostanze nel primo tempo e lo fa senza problemi.

Bellerin 6,5 - Una spina nel fianco della difesa dell'Atletico Madrid. Non è chiamato quasi mai a difendere, così è sempre lì sul fondo e mette cross tesi a dir poco insidiosi.

Mustafi 5,5 - Ordinaria amministrazione in fase difensiva, fino al lancio lungo per Griezmann nell'azione del gol: lì sbaglia il movimento in fase di ripiegamento, non chiudendo la diagonale.

Koscielny 5 - L'Arsenal paga la sua chiusura sbagliata su Griezmann nell'azione dell'1-1, un errore davvero clamoroso per un giocatore della sua esperienza. In aggiunta di un pizzico di pericolosità sulle palle inattive a proprio favore.

Nacho Monreal 6,5 - Viene espulso il terzino che agisce sulla sua fascia, così ha tanto campo libero il più delle volte. Va facilmente al traversone nelle sue costanti discese.

Ramsey 6,5 - Tanti inserimenti come al solito. Nel primo tempo meno concreto, poi cresce nella ripresa e prende parte anche all'azione del gol dell'1-0.

Xhaka 6 - I suoi lanci sono sempre precisi, il piede oggi è bello caldo. Ci prova spesso, ma senza fortuna, dalla distanza.

Wilshere 7 - Come un diesel, carbura col passare dei minuti. Sempre importanti le sue incursioni, poi mette a referto anche un assist con il cross al bacio per l'1-0 di Lacazette.

Welbeck 6,5 - Meno appariscente dei compagni, ma effettua tante cose preziose per la sua squadra: scarichi, appoggi e movimenti intelligenti.

Ozil 7 - Ispirato fin dall'inizio, sale in cattedra più volte. Cambia passo e salta gli avversari con facilità, è di fatto il regista offensivo della squadra. Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa d'interessante.

Lacazette 7 - Ci prova e ci riprova, ingaggiando quasi un duello con Oblak. Alla fine riesce a segnare, con un gran colpo di testa, preceduto da uno stacco imperioso. L'attaccante fisico per eccellenza, quello che tutti gli allenatori vorrebbero avere.