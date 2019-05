Le pagelle dell'Arsenal - Lacazette decide, Aubameyang non sbaglia

Risultato finale: Arsenal-Valencia 3-1.

Cech 6.5 - Un pochino impacciato sul gol di Diakhaby, dove poteva fare qualcosa in uscita. Per il resto non ha molto lavoro da compiere, nel finale si inventa un gran parata su Gameiro, decisiva in vista del match di ritorno.

Mustafi 6.5 - Il migliore della linea difensiva, non concede nulla. Partita di sostanza, si vede dal primo intervento che fa. Grinta e cattiveria, dalle sue parti non si passa mai.

Papastathopoulos 6 - Partecipa alla follia difensiva sul primo gol, ma poi recupera e gestisce al meglio, con interventi spesso al limite, ma nel complesso efficaci.

Koscielny 6 - L'errore sul gol potrebbe pesare in chiave qualificazione, ma oltre la distrazione gioca una partita di carattere, come tutta la linea. (Dall'83' Monreal s.v.).

Maitland-Niles 5.5 - I primi dieci minuti gioca con sufficienza e rischia davvero molto, concedendo troppo. In attacco prova a combinare qualcosa, ma spesso è evanescente e poco concreto.

Guendouzi 6 - Qualche errore sulle aperture, ma dal punto di vista dell'intensità non concede praticamente mai. (Dal 58' Torreira 6.5 - In difesa diventa l'ago della bilancia, compie due interventi vitali in mezzo al campo che impediscono la ripartenza degli ospiti).

Xhaka 6 - Non si vede molto perché ha lo stesso compito del suo collega, Emery lo mette a uomo su Parejo e lui non lo fa mai verticalizzare. Sempre presente, anche quando bisogna palleggiare sul perimetro.

Kolasinac 7 - All'inizio rimane troppo basso, poi inizia a prendere campo e diventa determinante con le sue accelerazioni. Da applausi il tocco morbido per il terzo gol, decisivo anche per i due assist.

Ozil 6.5 - Gioca un primo tempo sontuoso, tra le linee non dà mai punti di riferimento. Ogni apertura strappa applausi al pubblico di fede Gunners, se gioca così anche al Mestalla l'Arsenal non avrà problemi. (Dal 75' Mkhitaryan 6 - Un po' meno brillante rispetto ad Ozil, ma anche lui gioca sul velluto).

Lacazette 8.5 - Un motorino instancabile, ogni volta che può pressa e recupera palla. È vero, si divora due occasioni colossali, ma la sua doppietta dà un bel vantaggio ai londinesi.

Aubameyang 7.5 - Sulla corsia di sinistra è un fattore decisivo. Le sue accelerazioni spaccano in due la difesa del Valencia, nel finale segna il gol che può decidere la sfida.