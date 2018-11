Le pagelle dell'Arsenal - Lacazette decisivo, Ozil sublime

Risultato finale Arsenal-Liverpool 1-1

Leno 6 - Attento per tutto il primo tempo poi perde l'attenzione. Rischia su Van Dijk, per poi riscattarsi sul difensore, ma smanaccia in malo modo sul gol del Liverpool.

Bellerín 6.5 - Tra i migliori dei Gunners, offre una costante spinta sulla fascia che lo porta sempre sul fondo a sfornare cross. Si fa valere nel duello con Mané.

Holding 5.5 - Risulta un po' indeciso nel corso della partita. Un'insicurezza che si fa evidente sulla rete dei Reds, quando non riesce ad allontare il pallone.

Mustafi 6 - Limita le iniziative di Firmino, andando spesso in raddoppio. In avanti si fa vedere con i suoi colpi di testa su palla inattiva.

Kolasinac 6 - Offre una buona spinta sulla fascia sinistra, mettendo svariati cross in mezzo. Il terzino non lascia respiro a Salah e lo argina al meglio. (Dall'81' Welbeck s.v.).

Torreira 6.5 - La manovra di gioco passa per i piedi dell'ex Sampdoria, che non sbaglia mai le geometrie. Si rende anche pericoloso con una conclusione dal limite deviata da Alisson sopra la traversa.

Xhaka 6 - I suoi calci da fermo sono sempre un rischio per gli avversari. Si fa valere negli scontri in mediana, ripiegando in difesa e sacrificandosi per la squadra.

Mkhitaryan 6 - Partecipa attivamente alle azioni offensive dei suoi, cercando anche la gloria personale in un paio di occasioni. Mette spesso in difficoltà Robertson. (Dal 68' Iwobi 6.5 - Il suo ingresso in campo è determinante perché confeziona l'assist per l'1-1 di Lacazette).

Ozil 6.5 - E' una di quelle partite nelle quali gli va di giocare e lo fa alla grande. Perfetto rifinitore dell'Arsenal, inventa infiniti spunti offensivi per i compagni.

Aubameyang 5.5 - La prestazione dell'ex Borussia Dortmund è deludente rispetto a quanto ci si aspetta da lui. Si libera degli avversari ma non trova mai il guizzo. (Dal 73' Ramsey 6 - Entra al posto di uno spento Aubameyang ed è difficile fare peggio).

Lacazette 7 - Si era creato occasioni e ritagliato spazi interessanti nella prima frazione, nel finale centra il meritato pareggio con una conclusione a giro di potenza.