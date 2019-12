Le pagelle dell'Arsenal - Lacazette timbra, male David Luiz

Alexander Lacazette

© foto di Insidefoto/Image Sport

Leno 6 – Attento su Maupay nel primo tempo. Incolpevole sulle reti del Brighton.

Bellerin 5,5 – Viene troppo dentro al campo per giocare. Solo uno spunto degno di questo nome.

David Luiz 5 – Grave distrazione su Maupay. Il Var gli annulla giustamente un gol.

Sokratis 6 – Resta una delle poche certezze. Deve coprire voragini che si aprono.

Kolasinac 6,5 – Terzino di mentalità offensiva. Assicura una spinta costante. (dal 72’ Tierney 6 – Positivo, mette una gran palla sulla testa di Martinelli).

Xhaka 5,5 – Si dedica prevalentemente alla difensiva, sbagliando tanto.

Torreira 6 – Gioca una partita diligente, recuperando tanti palloni.

Willock 5 – Equivoco tattico. Un pesce fuor d’acqua sulla trequarti. (dal 46’ Pepe 6 – Niente di trascendentale ma almeno porta un po' di brio con le sue accelerazioni)

Ozil 5 – Nel primo tempo è un fantasma, a tratti indolente. Si fa vedere solo da fermo.

Lacazette 6,5 – Pur in una serata non eccezionale, festeggia quota 100 segnando la rete del provvisorio pareggio. (77’ Martinelli 6 – Ryan gli nega la rete di con un balzo felino).



Aubameyang 5,5 – Largo a destra in una posizione che non gradisce, fatica a incidere.