Le pagelle dell'Arsenal - Lichtsteiner svogliato, Guendouzi il peggiore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leno 5,5 - Subisce tre gol, ma non commette grave errori. Anzi, risponde spesso presente ai tanti tiri degli avversari. Non dà mai gran sicurezza, ma è abbastanza concreto.

Mustafi 5,5 - Qualche chiusura sbagliata nella ripresa, ma tutto sommato non se la cava male contro l'uragano Manchester City. Dall'80' Mavropanos s.v.

Koscielny 6,5 - Comincia alla grande, due ottimi interventi difensivi e la rete del temporaneo pareggio con un bell'inserimento su angolo. Pian piano cala anche lui.

Monreal 6 - Gioca da terzo centrale, ma spesso fa il terzino andando a spingere sulla corsia. Qualche piccola disattenzione nel finale non macchia una prova sufficiente.

Lichtsteiner 5 - Completamente fuori dalla partita, è superficiale e sbaglia anche tocchi semplici. Svogliato.

Torreira 6 - Morde sempre le caviglie degli avversari, si destreggia bene in ambo le fasi, pur commettendo qualche errore di posizionamento in fase difensiva.

Guendouzi 5 - Tra i peggiori della partita. Perde una serie infinita di palloni, non smista il gioco con i tempi giusti e rende la vita più semplice al centrocampo di Guardiola.

Kolasinac 5,5 - Prova sempre a spingere, ma quando fa a sportellate con Walker ha sempre la peggio. Il duello con l'avversario lo perde. Dal 66' Denis Suarez 5,5 - Poco nel vivo dell'azione, rimandato al suo debutto.

Iwobi 5 - Il primo gol ce l'ha lui sulla coscienza a causa di un pallone sanguinoso perso al limite dell'area. Cresce pian piano, senza però incidere. Dal 66' Ramsey 5,5 - Non ha un ottimo impatto, fa fatica.

Aubameyang 5,5 - Fa tanto movimento, spesso viene a prendersi il pallone, ma non trova mai il bandolo della matassa come fatto invece in altre partite.

Lacazette 5 - Partita complicata in cui non lascia traccia. Quasi si nasconde, spesso è isolato, tocca pochissimi palloni.