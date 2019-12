Le pagelle dell'Arsenal - Mustafi disastroso, Aubameyang leader

Leno 7 - Blocca a più riprese i tentativi pericolosissimi del Norwich: quest'anno è davvero tornato sui livelli del Bayer.

Chambers 5,5 - Un po' troppo bloccato, giocando in un ruolo non suo. Gara senza dubbio non indimenticabile.

Mustafi 5 - Tanti, troppi errori per il tedesco, che con David Luiz non si intende proprio quest'oggi.

David Luiz 5,5 - Un po' meglio di Mustafi, ma comunque non sufficiente: si perde più volte gli avversari oggi.

Kolasinac 6,5 - L'unica nota positiva della difesa, si fa vedere bene in avanti e va anche al tiro. La sua grinta, poi, è sempre decisiva.

Guendouzi 5 - Gara pessima del francese, che sbaglia quanto possibile. Davvero in ombra quest'oggi.

Dal 78' Saka sv -

Xhaka 6,5 - Conquista per la seconda volta consecutiva gli applausi scroscianti dei suoi tifosi dopo la gara col Francoforte. Pace fatta dopo le polemiche e la fascia persa, prestazione solida.

Willock 5 - Giovane, a tratti acerbo e lo si vede soprattutto a Carrow Road. Non si vede praticamente mai.

Dal 71' Torreira 6 - Ordinato e ordinante, imposta e va anche al tiro finendo però per essere murato dalla difesa del Norwich.



Ozil 6 - Gara ad intermittenza, ma comunque positiva quella del tedesco. Si fa ben vedere soprattutto con dei corner davvero pericolosi.

Dall'89' Martinelli sv -



Lacazette 6 - Oggi tocca pochi palloni, ma fa tanto lavoro sporco aprendo le maglie della difesa per il compagno di reparto.

Aubameyang 7,5 - Gara da leader, la rimette in piedi per due volte e lo fa praticamente da solo. Il giocatore da cui ripartire per questo nuovo ciclo tecnico.