Le pagelle dell'Arsenal - Ozil irritante, difesa da incubo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsenal-Manchester City 0-3 (2' De Bruyne, 15' Sterling, 40' De Bruyne)

Leno 6 - Prova a metterci del suo per mettere le pezze ad una prestazione difensiva da incubo. Pochissime colpe sui gol, prova in tutti i modi ad arginare la serata magica di Kevin De Bruyne.

Maitland-Niles 5 - Prova a gestire in qualche modo le accelerazioni da parte degli ospiti, ma spesso lascia spazi invitanti. Si vede poco anche quando deve premere sull'acceleratore.

Chambers 4.5 - Partita da dimenticare immediatamente, sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare. Su una sua disattenzione lo sguardo di Ljungberg fa capire il momento negativo di tutta la squadra.

Sokratis 4.5 - Insieme al compagno di reparto mette in campo una delle peggiori prestazioni da quando è all'Arsenal. In attacco il City combina tutto quello che vuole.

Kolasinac 5 - Ha sulla coscienza il secondo gol, dopo essersi dimenticato clamorosamente Sterling. Non riesce a terminare la partita per via di un problema alla caviglia. (Dal 41' Saka 6 - Si impegna sin dal suo ingresso in campo, ma spesso i compagni non lo seguono).

Guendouzi 5.5 - Qualche buona accelerazione nel primo tempo, ma nel complesso gioca una prestazione al di sotto delle sue qualità. Male anche in fase di non possesso, il City trova parecchi spazi dalle sue parti.

Torreira 5 - In totale confusione come tutta la squadra, si vede soltanto nel secondo tempo quando prova la conclusione dalla distanza. Poi si eclissa come tutti i compagni. (Dall'81' Willock s.v.).

Pépé 5 - Qualche giocata di classe, inutile ai fini del risultato. Tanto fumo e niente arrosto, il prezzo pagato in estate deve essere ancora giustificato dalle sue prestazioni.

Ozil 4.5 - Irritante, come sempre quando decide di non giocare a calcio. Palloni persi, giocate di classe quando sono praticamente inutili e una rabbia ingiustificata al momento della sua uscita dal campo. Deve assolutamente fare qualcosa di più. (Dal 59' Smith Rowe 6 -).

Martinelli 6 - Uno dei più propositivi, nel primo tempo è l'unico a provarci. Nella ripresa viene chiuso spesso da Walker, non supera mai la trequarti e si limita a muoversi tra le linee, senza successo.

Aubameyang 5 - Un paio di giocate nel secondo tempo, ma niente di particolare. Chiuso nella morsa formata da Otamendi e Fernandinho, non trova mai lo spazio per far male alla squadra di Guardiola.