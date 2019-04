Le pagelle dell'Arsenal - Papastathopoulos roccioso, Ozil poco ispirato

Risultato finale: Everton-Arsenal 1-0

Leno 6 - Qualche intervento rischioso ma nel complesso la prestazione del portiere tedesco è convincente.

Mustafi 6 - Mette la sua esperienza al servizio della squadra e, insieme a Papastathopoulos, costituisce una diga affidabile. Nel finale si prende un bel rischio fermando il contropiede di Calvert-Lewin.

Papastathopoulos 6,5 - Roccioso e sempre molto attento ad intervenire nei tempi giusti. Un autentico faro nella difesa dei Gunners.

Monreal 6 - Il meno sicuro nei tre della linea arretrata, ma comunque tenace nel contrastare l'attacco di un Everton mai domo fino al 90'.

Maitland-Niles 5,5 - Manca di attenzione soprattutto in fase difensiva, meglio quando si tratta di proporsi in avanti.

Elneny 5 - Mai in evidenza, troppo timido nel costruire la manovra d'attacco.

Dal 1' s.t.: Aubameyang 5,5 - Si rivela poco efficace il cambio operato da Emery ad inizio ripresa, tanto che l'attaccante si mette in luce soltanto nei minuti finali.

Guendouzi 5,5 - Fa molta legna a centrocampo, ma non riesce a costruire granché in termini di gioco.

Kolasinac 5 - Manca la pressione dalla sua fascia di competenza. Evanescente.

Dal 1' s.t.: Ramsey 5,5 - Inizialmente sembra ridare vivacità all'attacco dell'Arsenal, ma presto si perde tra le maglie della difesa avversaria.

Ozil 6 - Poco ispirato, ci mette impegno e corsa ma raramente riesce a trovare la giocata illuminante.

Dal 30' s.t.: Iwobi 6,5 - Buon impatto sulla gara, si dimostra attento in entrambe le fasi e fa valere le sue doti fisiche.

Mkhitaryan 5,5 - Impreciso, si risveglia soltanto nell'ultima parte di gara provando a dare dinamicità in avanti.

Lacazette 6,5 - Tanto lavoro, soprattutto nel primo tempo, per fare salire la squadra. Nella ripresa va un po' in affanno.