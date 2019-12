Le pagelle dell'Arsenal - Torreira uomo ovunque, Saka impreciso

Leno 6 - Gara a tratti da spettatore, aiuta molto però nel giropalla l'ex Bayer.

Maitland-Niles 6 - Gara alla fine dei conti equilibrata, con buona attenzione in copertura.

Chambers 6 - Copre bene su Calvert-Lewin, facendogli vedere pochissimi palloni.

David Luiz 6,5 - Oggi gara più da regista che da difensore. Diverse le aperture illuminanti verso l'attacco.

Saka 5,5 - Non preciso, sbaglia diverse aperture e non si propone benissimo avanti in un ruolo comunque non suo.

Smith Rowe 6 - Oggi fa da elastico tra centrocampo e trequarti, facendo il suo pur senza grossi acuti.

Dal 66' Willock 6 - Stesso discorso fatto per Smith Rowe, con il giovane subentrante che si fa vedere un po' di più in avanti.

Xhaka 6 - Gara equilibrata, orchestra bene la manovra e offre ai suoi tranquillità in giropalla.

Torreira 6,5 - Devastante quando strappa, si fa vedere in ogni zona del campo. Dà tanto anche in copertura.

Nelson 6 - Buona gara del giovane esterno, sempre guizzante sulla fascia.

Aubameyang 6,5 - Si batte tantissimo, ma la difesa lo stringe parecchio. Prova allora a vestire i panni dell'assistman, ma i suoi non lo seguono.

Dal 78' Lacazette sv -

Martinelli 6,5 - Buona prova del giovane brasiliano, che si accentra spesso e dribbla bene la difesa avversaria. Impreciso in conclusione, ma crea comunque pericoli.