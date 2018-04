Le pagelle dell'Arsenal - Welbeck devastante, Mustafi sbaglia

Risultato finale Arsenal-Southampton 3-2

Čech 6 - La prendi tu o la prendo io? Un'incomprensione con Mustafi gli costa il gol. Non è sicuro sulla staffilata di Hoejbjerg ma si riscatta con almeno tre interventi a blindare la porta.

Bellerín 6 - Fa il miracolo e salva con il piede un gol quasi fatto da Ward-Prose. Sfrutta la propria velocità per chiudere bene sulla destra, macinando metri verso il fondo con continuità. (Dal 75' Holding s.v.).

Chambers 6 - Imita il compagno di reparto e libera in calcio d'angolo un'insidiosa occasione avversaria. Partecipa anche al gioco offensivo, facendosi trovare due volte davanti la porta.

Mustafi 5.5 - Si addormenta clamorosamente, non si capisce con Cech e regala il vantaggio al Southampton. Più rude che tecnico, ci mette una pezza quando serve.

Kolasinac 5.5 - Fa mancare per tutta la partita la spinta sulla fascia, senza trovare mai l'affondo. Soffre anche in fase difensiva, soprattutto le accelerazioni e le imbucate di Tadic.

Elneny 6.5 - E' bravo ad alzare la diga in mediana e a crearsi gli spazi per far salire la squadra, spesso pecca però in precisione. Tocca un'infinità di palloni e fa il difensore aggiunto, con un salvataggio sulla linea. Espulso nel finale in modo generoso.

Xhaka 6 - Manovra con ordine il gioco ma gli manca lo spunto per la verticalizzazione. Cerca spesso la conclusione in porta, soprattutto da calcio piazzato, nella ripresa gli dice di no soltanto McCarthy.

Iwobi 7 - Non è preciso nei controlli e un po' disorientato, poi trova la giusta posizione in campo e serve l'imbucata per il gol del 2-1. Cresce ancor di più alla distanza, confezionando anche l'assist per la rete che decide la vittoria.

Nelson 5.5 - Un po' troppo timido per tutta la partita. Non può avere lo spessore di Ramsey ma si fa notare ben poco senza riuscire a trovare la propria dimensione in campo. (Dal 64' Wilshere 6 - Ha il piglio giusto ma non troppe chance di mettersi in mostra. Lo fa però con un interessante aggancio al volo in area).

Welbeck 8 - Cerca costantemente l'imbucata in area ma non è servito adeguatamene dai compagni. Stupendo l'assist di tacco in area per il pareggio di Aubameyang, altrettanto la convinzione nel siglare la rete della rimonta. Ci crede e con un colpo di testa firma il 3-2 e la doppietta personale.

Aubameyang 7 - Sei gol in sette partite di Premier League, decisivo come non mai nell'infilare in rete l'1-1. Fa tanto movimento in area e crea continui grattacapi alla difesa del Southampton. (Dal 71' Lacazette 6 - Lavora molto in pressione sugli avversari e cerca di far salire la squadra).