Le pagelle dell'Aston Villa - Kodjia sornione, Hourihane spina nel fianco

Risultato finale: Aston Villa-Liverpool 5-0.

© foto di Imago/Image Sport

Nyland 7 - Due ottime parate a inizio gara impediscono al Liverpool di prendere coraggio. Anche nella ripresa si incarica di mantenere inviolata la porta senza mai abbassare l'attenzione.

Elmohamady 7- Ottima intuizione con l'assist che vale il 4-0 di Kodjia. Segna il raddoppio per il Villa con un tiro-cross che incontra la deviazione decisiva di Christie-Davies. Serata fortunata.

Chester 6- Torna titolare dopo un lungo stop e controlla senza troppi affanni il giovane attacco dei Reds. Dal 33' s.t.: Hause n.g. - Prende il posto del compagno quando ormai la gara non ha più nulla da dire.

Konsa 6 - Amministra con sicurezza gli assalti del Liverpool, che riesce a creare poche occasioni per vie centrali.

Taylor 6 - Ha il compito più difficile, quello di contenere il gioiellino Elliott e, dopo un primo momento di sofferenza, riesce a tenerlo a sufficiente distanza dalla porta.

Lansbury 6,5- Contribuisce al fitto fraseggio del centrocampo del Villa. Nel finale sfiora il gol ma trova la pronta risposta di Kelleher.

Douglas Luiz 6- Lavora per innescare la manovra offensiva, spesso servendo i compagni in attacco con lanci lunghi.

Hourihane 7- Nella prima parte di gara è la vera spina nel fianco per la difesa del Liverpool. Impegna costantemente i difensori sul settore di sinistra e trova il gol che sblocca la gara con una traiettoria bassa e velenosa.

Jota 6,5 - Spesso si accentra, andando ad agire quasi come un trequartista, e si mette in evidenza servendo golosi assist per i compagni in attacco.

Kodjia 7 - Ad inizio gara sembra piuttosto spento, poi d'improvviso si anima e nel finale di primo tempo assesta la doppietta che manda al tappeto il Liverpool, prima con un'azione personale, poi con un bell'inserimento che capitalizza l'assist di Elmohamady. Sornione. Dal 28' s.t.: Wesley 6,5 - La gara sembrerebbe ormai chiusa, ma proprio sul fischio finale va a prendersi la gioia del gol con un contropiede bruciante.

Trezeguet 6,5 - Una gran parata di Kelleher gli impedisce di entrare nel tabellino dei marcatori ed impreziosire una prova molto positiva in termini di spinta e lavoro per i compagni.