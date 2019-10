Le pagelle dell'Aston Villa - Mings brillante, Wesley invisibile

Risultato finale: Manchester City-Aston Villa 3-0

Heaton 5.5 - Subisce tre reti, relativamente poche rispetto alle tantissime azioni offensive portate dal Manchester City. Se la cava abbastanza bene, rendendosi protagonista di qualche salvataggio provvidenziale.

Guilbert 5.5 - Ce la mette tutta, ma è impossibile per lui giocare alla pari con le stelle avversarie. In gergo tennistico si direbbe che sia stato preso a "pallate".

Engels 5 - Troppo insicuro. Protagonista di un tocco col braccio giudicato regolare dal VAR, sbaglia al 55' quando si fa scippare il pallone da Sterling.

Mings 6.5 - Se il match è finito solo 3-0 per il City, gran parte del merito è da attribuire a lui. Protagonista già dopo nemmeno un quarto d'ora, nella ripresa salva sulla linea di porta sul tiro di Gabriel Jesus. Si ripete parzialmente nel recupero, quando rimedia ad un suo errore togliendo il pallone dalla traversa (sempre su azione di Gabriel Jesus).

Targett 5.5 - Pomeriggio complicato, non riesce a rendersi pericoloso in zona offensiva né tanto meno a mantenersi ad un livello decente in difesa.

Nakamba 6 - Giocatore importante per l'Aston Villa. In difficoltà sulle sortite offensive del City, ma il suo disimpegno è da apprezzare. Tanto sacrificio.

Trezeguet 5 - Gara deludente per il numero 17: unico tentativo a cinque minuti dal termine, a risultato ormai acquisito. Troppo poco per garantirsi la sufficienza.

Douglas Luiz 5.5 - Confronto con la sua ex squadra per il giovane brasiliano. Al 23' Cancelo lo mette giù in area, ma per il VAR non è rigore. Al 62' ci prova su guizzo di Guilbert, ma Ederson non gli dà scampo.

McGinn 6.5 Uno dei più propositivi. Alterna molto bene la fase offensiva a quella difensiva, dimostrando di avere anche tanti margini di miglioramento. Nel recupero è il palo a negargli la gioia del gol. Una rete che avrebbe sicuramente meritato.

Grealish 5 - Non ripaga Dean Smith. Molto nervoso, rischia più volte l'espulsione ma viene graziato dal direttore di gara. Mai pericoloso dalle parti di Ederson. (Dall'84' El Ghazi s.v.)

Wesley 5 - Spettatore non pagante, riceve pochissimi palloni e non fa nulla per andarseli a prendere. (Dal 71' Davis 6 - Lancia un segnale al tecnico Dean Smith. Coraggioso ed intraprendente)