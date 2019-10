Le pagelle dell'Athletic Bilbao - Raul Garcia non molla, male Williams

Risultato finale: Atletico Madrid-Athletic Bilbao 2-0.

Unai Simon 5.5 - Non viene impegnato moltissimo dai colchoneros, ma quando spiovono i palloni in area piccola fa correre sempre qualche brivido a tutti i suoi tifosi. Nel primo tempo rischia molto per giocare un pallone con i piedi, spesso pecca nelle scelte.

Capa 6 - In chiusura non soffre moltissimo, gestisce molto bene le accelerazioni di Lemar. Manca un po' nella fase offensiva, ma non viene supportato dal resto della linea difensiva. (Dal 79' De Marcos s.v.).

Nunez 5.5 - Ingaggia un bel duello con Morata, ma un paio di sbavature permettono all'Atletico Madrid di trovare due gol. Deve mantenere la concentrazione soprattutto nei momenti cruciali del match.

Martinez 6 - Più pericoloso in area di rigore avversaria che nella sua, all'inizio della sfida soltanto Oblak gli nega la gioia del gol. Bene anche in difesa, ma l'Athletic deve lavorare di più sulla fase di non possesso da parte di tutta la squadra. Questa sera è mancato il supporto da parte dei centrocampisti.

Yuri 5 - Non riesce quasi mai ad incidere, anche perché dalle sue parti Koke è sempre un pericolo anche se non gioca bene. Errore clamoroso sull'azione del secondo gol, dove lascia la porta spalancata a Trippier.

Muniain 6.5 - Nella ripresa è l'unico che ci crede e prova spesso la conclusione, ma non inquadra mai la porta. Bene sotto il profilo mentale, ma predica letteralmente nel deserto.

Dani Garcia 5 - Molti errori in mezzo al campo, quando iniziano a mancare le forze e la mentalità non riesce più ad imporsi nella zona mediana del campo.

Unai Lopez 5.5 - Come tutto il centrocampo non riesce mai ad entrare in partita e sbaglia molto, soprattutto nel momento cruciale. Può e deve fare qualcosa di più.

Cordoba 5 - Non incide mai sul match, si muove poco e non crea mai la superiorità. Male anche in fase di non possesso, concede davvero troppo ai padroni di casa. (Dal 56' Ibai 5.5 - Non entra bene in campo, troppi gli errori quando ha la possibilità di cambiare gioco).

Williams 5 - Si muove poco e non riesce mai a far salire la squadra, è disattento e poco reattivo sulle giocate dei suoi compagni. Prestazione incolore, esce dopo un'ora di gioco. (Dal 68' Aduriz 5.5 - È vero che lo servono poco, ma lui non si fa mai vedere. Non riesce mai ad incidere).

Raul Garcia 6.5 - Benissimo sotto il punto di vista della mentalità, ha anche un paio di buone occasioni ma trova Oblak nella giornata di grazia. Non molla mai, si sacrifica anche in difesa.