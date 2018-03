Le pagelle dell'Athletic Club - Garcia decisivo, male Córdoba

Risultato finale: Athletic Club-Leganes 2-0.

Kepa 7 - Due interventi fondamentali che salvano la partita. Si fa trovare sempre pronto, anche sui palloni alti.

De Marcos 6.5 - Spinge sulla corsia soprattutto nel primo tempo, fa molto bene anche la fase difensiva, bloccando le giocate ospiti.

Núnez 6 - Molto composto in difesa, non lascia passare nulla. Bene soprattutto quando tenta l’anticipo.

Martínez 6.5 - Compie tre anticipi in scivolata che salvano il punteggio, non si fa mai sorprendere dalle imbucate.

Saborit 6 - Si vede spesso in attacco, diventa una spina nel fianco. Un po’ meno preciso in copertura.

Benat 7 - Sfiora in un paio di occasioni il gol, si fa trovare pronto anche in fase di non possesso.

San José 5.5 - Un po’ meno preciso rispetto al compagno di reparto, perde qualche pallone di troppo in uscita.

Susaeta 6.5 - Tanti buoni spunti, soprattutto nel primo tempo. Quando va in velocità non lo prendono mai. (Dal 58’ Iturraspe 6.5 - Entra bene in partita, è sempre vivace e sfiora più volte il gol).

García R. 8 - Decide la sfida con una doppietta. Sempre decisivo, si carica la squadra sulle spalle in un momento delicato. (Dall’81’ Lekue s.v.).

Córdoba 5.5 - Non incide positivamente sul match, sbaglia troppi palloni e non si propone mai nell’uno contro uno. (Dall’87’ Sabin s.v.).

Williams 6 - Non ha molte occasioni da gol, ma comunque gioca per la squadra e ho moltissimi spunti.