Le pagelle dell'Atl.Madrid - Griezmann decisivo. Poco lucido Gimenez

Risultato finale: Atletico Madrid-Club Brugge 3-1

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oblak 6 - Non viene praticamente mai chiamato in causa dagli attaccanti del Bruges, diventa impossibile intercettare la saetta di Groeneveld che aveva regalato la parità alla formazione belga.

Arias 5,5 - Al rientro da titolare il terzino colombiano non ha fornito una grandissima prova, sulla sua corsia di competenza ha sofferto specie nella prima frazione l'intraprendenza e la freschezza del nigeriano Groeneveld.

Godin 6 - Dalle sue parti non si balla mai come di consueto, quando prende in consegna Wesley non fa muovere l'ex obiettivo della Lazio. Prova anche a rendersi pericoloso sulle palle inattive in favore.

Gimenez 5,5 - Ingaggia un duello senza esclusione di colpi con Wesley, spallate e colpi proibiti con l'attaccante brasiliano. Non è lucido come come sempre, esce dal campo in avvio di ripresa. (Dal 46' Filipe Luis 6 - Ordinaria amministrazione per il brasiliano vista la poca spinta dei calciatori del Bruges sulla corsia destra).

Lucas Hernandez 6,5 - Conferma gli enormi passi in avanti già evidenziati ai Mondiali, nella ripresa si disimpegna con personalità anche nell'insolito ruolo di difensore centrale.

Lemar 6,5 - Particolarmente ispirato dopo un inizio di stagione tutt'altro che entusiasmante. Va vicino al gol in una circostanza ma viene murato da Denswil, si rifà fornendo l'assist al bacio per Griezmann.

Thomas 6,5 - Il suo rendimento cresce in maniera esponenziale nel corso della seconda frazione, il dinamismo e l'esplosività sono le sue armi migliori. Difficile per l'avversario Rits contrastare i muscoli del mediano di Simeone. (Dal 63' Correa 6,5 - Il suo ingresso dà la scossa all'Atletico, si sbatte lungo tutto il fronte offensivo e ci mette lo zampino sul gol di Koke. Sbaglia però tutto solo davanti alla porta, per stavolta è perdonato).

Koke 6,5 - Come sempre il gioco dell'Atletico Madrid è affidato alle sue intuizioni. La ciliegina sulla torta arriva nel finale con il destro a porta vuota per il tris finale della squadra di Simeone.

Saul Niguez 6 - Nella seconda frazione entra sicuramente con un altro piglio rispetto al primo tempo, per metà partita sbaglia qualunque giocata poi nella ripresa diventa spesso pericoloso con il suo mancino.

Diego Costa 6,5 - Partita di sacrificio per l'ex attaccante del Chelsea, in ombra per buona parte della sfida ma quando viene chiamato in causa non si smentisce. Sterza in area di rigore e serve l'assist vincente per il raddoppio di Griezmann. (Dal 70' Rodri 6 - Entra nel momento di minor difficoltà dell'Atletico).

Griezmann 7,5 - Nei momenti di difficoltà è sempre il francese ad accendere la luce, non solo la doppietta che vale tre punti ma tanti palloni serviti alla perfezione ai compagni. Si conferma tra i top al mondo in questo momento ed in questa annata.