Le pagelle dell'Atl. Madrid - Griezmann illude ma la difesa delude

Atletico Madrid-Real Madrid 1-2

Oblak 5.5 - Non ha responsabilità sulla prodezza di Casemiro e sul rigore di Ramos. Avrebbe potuto far meglio invece su Bale. Gli errori della retroguardia lo mettono in difficoltà.

Arias 5 - Spinge, ma non abbastanza, in avanti. In fase difensiva però dimostra più di un'incertezza, lasciandosi sfuggire Vinicius prima e poi Bale sul tris.

Giménez 5 - Ha più di qualche colpa sul primo gol, si preoccupa solo di Ramos. Regala il calcio di rigore del raddoppio con un fallo su Vinicius a dir poco ingenuo.

Godin 5.5 - Non sembra essere il suo derby, commette errori che non si addicono alle sue qualità ed esperienza. Incerto sulla rete di Casemiro, quando manca la marcatura.

Hernandez 6 - Offre maggiore costanza nel salire sulla corsia mancina, anche se non trova il sostegno di Lemar. Resta concentrato quando c'è da coprire.

Correa 6.5 - Sempre propositivo sia negli inserimenti che nella conclusione verso lo specchio. Confeziona il pallone perfetto che da centrocampo serve il gol di Griezmann. (Dal 65' Rodrigo 6 - Entra bene e ci si chiede perché non abbia giocato dall'inizio. Costringe Modric al sacrificio).

Saul 5.5 - In questo derby risulta piuttosto evanescente, non riesce a spezzare con efficacia il gioco avversario. Soffre la qualità del Real dal centrocampo in su.

Thomas 5 - Ha un peso specifico sul centrocampo dell'Atletico, per Simeone è una colonna portante. Ma l'espulsione per doppia ammonizione rovina la sua gara.

Lemar 5 - Nel duello con Vazquez, ne esce sconfitto. Non riesce a ingranare la marcia sull'esterno né a superare Carvajal nell'uno contro uno. (Dal 60' Vitolo 5.5 - Non riesce a dare il suo apporto con gli inserimenti che Simeone gli chiede a centrocampo).

Morata 5 - Si fa sorprendere spesso in fuorigioco e partecipa poco alla fase offensiva. Se non con il delizioso pallonetto a beffare Courtois, purtroppo in fuorigioco. (Dal 71' Kalinic 5 - Il primo pallone giocato è in fuorigioco. E non va meglio nei venti minuti successivi).

Griezmann 7 - Grande tecnica e personalità, che gli permette di fare il tunnel a Courtois e centrare il pareggio. Trascinatore assoluto, il suo talento fa la differenza.