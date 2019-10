Le pagelle dell'Atl. Madrid - Morata bomber, Diego Costa delude

Risultato finale Alaves-Atletico Madrid 1-1

Oblak 6 - Completamente inoperoso per tutto il primo tempo. Interviene per la prima volta al 65', con prontezza sulla conclusione di Duarte.

Arias 6 - Non fa mancare il suo apporto in avanti. Arriva spesso sul fondo anche se risulta impreciso nel servire i compagni in area.

Felipe 6 - Non corre grossi pericoli, ci mette il fisico per coprire la propria zona di competenza. Può solo guardare il gol pazzesco di Lucas.

Hermoso 6 - Sbroglia alcune situazioni complicate con mestiere. Nella ripresa diventa più partecipe, facendo ripartire la manovra dalle retrovie.

Lodi 5.5 - A differenza dell'omologo, spinge poco sulla fascia destra. Resta bloccato in difesa, senza aiutare granché la squadra a salire.

Lemar 6 - Ci mette tutto il primo tempo a carburare, dà il meglio di sé dopo l'intervallo. Si inserisce tra la linee e colleziona due buone conclusioni in porta.

Llorente 5.5 - Si preoccupa di alzare la diga a centrocampo, ma entra spesso in ritardo. Troppa fisicità, già ammonito resta negli spogliatoi all'intervallo. (Dal 46' Thomas 6.5 - Grande visione di gioco, lanci illuminanti. Apre il gioco per gli esterni con qualità).

Herrera 5.5 - Sbaglia troppi passaggi delicati a centrocampo. Più coinvolto nel secondo tempo, quando verticalizza alcuni palloni interessanti. (Dal 60' Morata 7 - Entra cambiando gara e risultato. In tandem con Correa, segna ancora una volta).

Saul 5 - Un colpo di testa a inizio partita e nulla più. Sembra non trovarsi mai nel posto giusto al momento giusto. Non il miglior Saul che si ricordi.

Diego Costa 5 - Serata storta. Non crea spazi né ci si infila. Mai pericoloso in area e fin troppo nervoso: scintille con Laguardia per tutta la partita. (Dal 70' Koke 6 - Occupa bene il campo e si prodiga dove c'è bisogno. Garantisce esperienza nel finale concitato).

Correa 6.5 - Lavora sullo stretto, spalle alla porta per cercare di inventare qualcosa. Ci riesce duettando con Morata e realizzando un altro assist.