Le pagelle dell'Atl. Madrid - Oblak fenomeno, Vrsaljko inguaia i suoi

Arsenal-Atletico Madrid 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oblak 7,5 - L'Atletico viene letteralmente preso a pallonate e se pareggia il merito è di questo portiere qui. Almeno tre miracoli in totale: prima su Lacazette, poi su Welbeck e nella ripresa sul colpo di testa di Ramsey. Un fenomeno tra i pali.

Vrsaljko 4 - Un giallo al secondo minuto, un altro al nono. Tutti e due sacrosanti. E' lui che inguaia l'intera semifinale d'andata all'Atletico Madrid con un'espulsione a dir poco ingenua.

Gimenez 6 - Bene sulle palle alte, fa più fatica quando l'Arsenal gioca palla a terra. Tutto sommato, vista la quantità di minuti per cui l'Atletico è costretto a difendere, tiene botta in maniera positiva.

Godin 7 - Un muro invalicabile, c'è anche la sua firma su questo risultato positivo. Sempre al posto giusto, comincia e chiude con una gran chiusura.

Lucas Hernandez 5 - Poco mestiere in occasione del gol di Lacazette, è suo l'errore perché segue troppo il pallone e non l'uomo.

Correa 5 - Spesso costretto alla fase difensiva, fa fatica ad inseguire il terzino. In avanti si vede poco, ma la colpa non è sua ma della circostanza d'inferiorità numerica. Dal 75' Savic s.v.

Thomas 6,5 - Non ha due polmoni, probabilmente quattro. Costretto ad arretrare da terzino dopo l'espulsione di Vrsaljko, non disdegna a farsi rivedere anche in fase di transizione.

Saul 5 - Non entra bene in partita, evanescente la prestazione di uno degli uomini più attesi.

Koke 6 - Sbaglia qualche disimpegno, ma in fin dei conti risulta prezioso quando c'è da ripiegare e da recuperare palloni.

Gameiro 5 - Partita difficile con l'uomo in meno, ha pochissimi palloni giocabili. Trova difficoltà a rientrare in ripiegamento. Dal 65' Gabi 6 - Dà maggiore equilibrio al centrocampo per contenere l'Arsenal.

Griezmann 6,5 - Commette lui il primo errore in disimpegno e fa nascere l'azione del gol di Lacazette. Poi però si fa perdonare: realizza con cinismo la terza palla giocabile che gli arriva nella metà campo avversaria. Letale. Dall'85' Torres s.v.