Le pagelle dell'Atletico - Gameiro decisivo, Werner esordio positivo

Alaves-Atletico Madrid 0-1

© foto di Imago/Image Sport

Werner 7 - Esordio positivo in Liga per il classe '96. Nella ripresa compie una super parata su un missile di Guidetti da fuori area.

Thomas 6 - Parte come terzino destro, poi si alza come esterno di centrocampo. Poco cambia, vista la sua duttilità tattica. Va vicino al gol con uno strepitoso calcio di punizione nel primo tempo.

Savic 6,5 - Solido e roccioso, non sbaglia nulla.

Lucas 6 - Nel primo tempo va in difficoltà un paio di volte su Munir. In una di queste, dopo aver perso palla, si riscatta compiendo un super intervento dentro la propria area di rigore.

Vrsaljko 6 - Prestazione sufficiente, fa il compitino.

Correa 6,5 - Si muove sia sulla fascia destra che sulla trequarti. Crea superiorità numerica ma è poco preciso nell'ultimo passaggio.

Koke 6 - Si piazza davanti la difesa e gestisce la circolazione della palla (dal 63' Godin 6,5 - Importante il suo ingresso e la sua presenza in campo, in un momento difficile del match.)

Gabi 6 - Forza troppe volte la giocata, le sue traiettorie dai calci piazzati sono sempre insidiose.

Vitolo 7,5 - Devastante nella ripresa. Salta sempre l'uomo davanti a sè, colpisce un palo e si guadagna il primo rigore del match, quello sbagliato poi da Torres.

Torres 5,5 - Sbaglia tanto, forse troppo: non solo il tiro dagli undici metri sullo 0-0 ma anche molti passaggi elementari. Si riscatta però quando si guadagna il secondo penalty di giornata, che poi verrà trasformato da Gameiro.

Diego Costa 5 - Prova a darsi da fare e a farsi sentire sugli avversari, ma non ha palle pulite da mandare in porta. Ricorderà questa gara per un pugno dato sul piede di Sobrino a gioco fermo, sul finale di primo tempo (dal 63' Gameiro 7,5 - Entra e segna il penalty da tre punti.)