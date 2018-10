Le pagelle dell'Atletico - Griezmann non in serata, male Hernandez

Risultato finale: Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oblak 6 - Tradito dalla deviazione di Lucas Hernandez sul gol di Witsel, per il resto disputa una gara attenta. Incolpevole sugli altri gol.

Juanfran 5,5 - Dalla sua parte è Hakimi che gli dà più grattacapi rispetto a Bruun Larsen ma è comunque preciso nelle chiusure. Il raddoppio del Borussia nasce dalla sua parte.

Godin 5,5 - Accorcia la marcatura su Reus rischiando poco ma poi viene travolto dalla serata no della retroguardia.

Lucas Hernandez 5 - Non è un centrale e si vede quando perde spesso le misure sugli avversari. Sfortunato nella deviazione dell’1-0, perde Zagadou nel finale di primo tempo.

Fliipe Luis 5 - Dalla sua parte Pulisic gode di troppa libertà nel colpire, ma a sua discolpa va detto che non è nemmeno aiutato da Lemar. Conclude la serata negativa servendo a Guerreiro la palla del 4-0.

Koke 5,5 - Viene cambiato spesso di posizione con Lemar ma non incide molto in attacco. Meglio quando deve recuperare palloni.

Thomas 5,5 - Corre molto in mezzo al campo ma poco incisivo. Sostituito nell’intervallo da Simeone (Dal 46’ Rodri 6 - Decisamente più in palla del suo predecessore).

Saul Niguez 6 - Impreciso nel tocco verso le punte nel primo tempo, cresce nella ripresa quando sfiora il gol del pareggio in due occasioni (Dal 70’ Correa 6 - Sfortunato a dieci dalla fine quando colpisce il palo).

Lemar 5 - Si vede solo al 45’ quando riceve un cartellino giallo per un brutto intervento su Piszczek. Per il resto in ombra.

Griezmann 5 - I palloni giocabili latitano, ma, insieme a Diego Costa, è il grande assente ingiustificato di questa serata.

Diego Costa 5 - Dopo una fiammata all’inizio, quando fa ammonire Diallo, sparisce dal campo risultando inconcludente.