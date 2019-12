Le pagelle dell'Atlético - Lampi di Joao Félix, Thomas domina

Risultato finale: Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oblak s.v. - Il primo tempo scivola via senza criticità, tant'è vero che la Lokomotiv non riesce nemmeno a concludere verso la sua porta. Copione che non cambia nella ripresa: inoperoso, e quindi non suscettibile di un giudizio esaustivo.

Trippier 6,5 - Ha l'occasione di sbloccare il match dopo poco più di sessanta secondi, ma il suo destro dagli undici metri non è irresistibile, e Kochenkov lo ipnotizza. Difficile però analizzare la dinamica di un penalty che andava evidentemente ripetuto. Ha il merito di non perdersi d'animo, continuando a premere con efficacia sul suo lato.

Felipe 6,5 - Difendere è un gioco da ragazzi, anche perché di fatto non c'è contrapposizione: troppo sterile l'attacco della Lokomotiv. E allora si toglie la soddisfazione di mettere la firma sul raddoppio, con una girata da bomber di razza.

Hermoso 6 - Quasi una comparsa. Per ampi tratti si gioca in una sola metà campo, e non è quella dell'Atlético. Coordina i movimenti con Felipe e sorveglia a vista l'inoffensivo Eder e, dopo la staffetta, Smolov.

Renan Lodi 6 - Abbassa un po' i giri del motore dopo un primo tempo ad alte frequenze. Mette sotto torchio Rybus, dopo il raddoppio arretra il raggio d'azione e partecipa al giro palla avvolgente dei Colchoneros.

Correa 6 - Il pallone prolungato di testa sul lob di Thomas si trasforma in un assist per Morata, che insacca. Il VAR, però, non convalida. Sbaglia qualche scelta, ma nella ripresa non trova la porta in estirada per centimetri. (Dal 67' Herrera 6 - Compitino, quel che serve per congelare il pallone).

Thomas 7 - Domina il centrocampo. Sul piano fisico non c'è partita, lui abbina allo strapotere nei contrasti un'ottima capacità di palleggio. Nel finale di primo tempo sollecita Kochenkov, che risponde presente.

Koke 6,5 - Primo tempo di ordine e disciplina tattica, quanto basta per tenere alle corde la Lokomotiv. Dopo l'intervallo serve l'assist al bacio per Felipe, ed esce di scena al minuto settantatré. (Dal 73' Lemar 6 - Vicino al gol con un sinistro dalla distanza).

Saul 6 - Non la versione migliore di sé stesso, ma in questo Atlético è una pedina fondamentale. Fedelissimo di Simeone che abbina con intelligenza le due fasi. Resta in campo fino al novantesimo e commette pochissimi errori.

Joao Félix 7 - Si prende subito la scena: approfitta dell'indecisione di Kochenkov e guadagna il primo rigore, trasformando il secondo. Lampi di classe e grande mobilità, resa possibile anche dal lavoro ad incastro di Morata, sua spalla ideale. (Dall'81' Llorente s.v.).

Morata 6,5 - Il primo pallone gestito diventa oro: imbucata un po' pigra per Joao Félix, resa però mortifera dagli indugi di Kochenkov. Risultato: fallo da rigore del portiere dei russi dopo meno di un minuto. Trippier, però, non provvede. Andrebbe a segno, ma il VAR rovina la festa. Più defilato nel secondo tempo.