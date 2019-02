Le pagelle dell'Atletico Madrid - Basta la fortuna, al resto pensa Oblak

Oblak 7 - Ha la colla sui guantoni. Se l'Atletico ritrova il successo gran parte del merito è del suo portiere, protagonista con tre ottimi interventi. Se non è il miglior al mondo, poco ci manca.

Arias 5,5 - Qualche disattenzione di troppo nel primo tempo. Meglio nella ripresa, ma non fa valere la sue doti come in altre occasioni.

Gimenez 5,5 - Una sbavatura nel primo tempo che quasi costa cara all'Atletico, poi in crescendo la sua prestazione. Anche lui ha fatto decisamente meglio in altre partite.

Godin 6,5 - Difficile, invece, che El Flaco sbagli una partita. Interventi di ogni tipo, di testa, in spaccata. L'importante è portare a casa il pallone e non farsi superare: un mantra del capitano.

Filipe Luis 6 - Non spinge chissà quanto, ma quando ci riesce scodella dei palloni insidiosi a centro area. Mette proprio grazie ad uno di questi lo zampino nella rete decisiva.

Correa 5 - Mai per un secondo in partita. Latita il gioco dell'Atletico e l'argentino non fa nulla per dare una svolta. Praticamente assente. Dal 60' Costa 6,5 - Torna in campo due mesi e mezzo dopo e dà una nuova impronta all'Atletico. Per certi versi cambia la partita.

Saul 6 - Elegante e sempre ben posizionato, importante il suo lavoro in entrambe le fasi. A Vallecas non trova super-giocate, ma la sua mansione la svolge sempre bene.

Rodrigo 5,5 - C'è chi lo paragona a Busquets, ma deve farne di strada per trovare la sua costanza. Oggi ad esempio è sottotono, perde qualche pallone di troppo e non è brillante nella gestione. Dal 75' Savic s.v.

Vitolo 5,5 - Superficiale, a volte sembra un altro giocatore. Se lo avessimo visto nel primo tempo di oggi per la prima volta diremmo di trovarci di fronte ad un calciatore con limiti anche tecnici. Nella ripresa, però, torna in sé, pur senza incantare ancora. Dal 60' Lemar 6 - Dà nuova verve sulla fascia, guadagnando spesso il fondo.

Morata 5,5 - Si muove sul fronte offensivo, quando sale l'Atletico si piazza in mezzo ai tre centrali, ma riesce a toccare pochi palloni poiché ingabbiato. Suo comunque l'assist in scarico per la rete di Griezmann.

Griezmann 6 - Nella sua partita di buono solo il gol e un'altra giocata nel primo tempo. Fortunato Le Petite Diable, ma soprattutto decisivo anche quando non brilla.