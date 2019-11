Le pagelle dell'Atletico Madrid - Bene Renan Lodi, Morata soffre

Risultato finale: Granada-Atletico Madrid 1-1

Oblak 6 - Due buoni interventi nel primo tempo, una rete subita nel secondo. Grazie a degli avversari poco attivi in attacco, si regala una serata piuttosto comoda.

Trippier 6 - I cross del 23, dalla corsia di destra, hanno un peso specifico enorme. Peccato, però, che spesso non vengano letti a dovere dai compagni.

Felipe 5.5 - Rischia il rosso per un intervento duro su Soldado nel primo tempo. Nel finale colpisce male di testa e, per poco, non supera in maniera fortunosa Rui Silva: bravo, il portiere avversario, ad alzare la sfera sopra la traversa.

Hermoso 5.5 - Tocca tanti palloni, ma non conclude praticamente nulla.

Renan Lodi 6.5 - Uno dei più positivi nell'Atletico Madrid: segna il suo primo gol con i "Colchoneros" ma non basta per portare a casa i tre punti. Serata indimenticabile per il giovane brasiliano.

Koke 6.5 - Fa di tutto: inventa, aiuta, calcia in porta e chi più ne ha, più ne metta. Una grandissima partita da parte sua, che ha abituato a prestazioni di questo genere: la Juventus, in vista di martedì, è avvisata.

Llorente 5.5 - Avrebbe sicuramente potuto fare qualcosa in più, in particolar modo in zona offensiva. (Dal 76' Joao Felix 6.5 - Tornato in campo ad un mese dall'ultima volta, fa capire a Simeone di avere intenzione di giocare titolare già in Champions League, nonostante una condizione fisica non proprio al 100%)

Herrera 6 - Si accende nella ripresa: uomo assist per il momentaneo vantaggio di Renan Lodi, in precedenza va ad un passo dal gol dal limite su passaggio corto di Koke. Suo malgrado, però, è protagonista anche del duello aereo perso con German Sanchez, valso il pareggio del Granada: nonostante questo "incidente", sufficienza ampiamente meritata per il messicano.

Vitolo 6 - Parte forte, poi cala vistosamente col passare dei minuti fino ad abbandonare il campo. Nella prima mezz'ora, l'ex Las Palmas sfiora la rete per ben tre volte ma è sfortunato. (Dall'83' Dario Poveda 5.5 - L'attaccante dell'Atletico Madrid B entra in campo nel finale e sciupa una clamorosa opportunità per il 2-1 in pieno recupero: disturbato da un avversario, da zero metri manca la battuta a rete che sarebbe valsa i tre punti)

Correa 6 - Prestazione simile a quella di Vitolo: molto bene in avvio, poche note positive nel prosieguo del match. Il 10 dell'Atletico Madrid viene ammonito al 29', poi viene graziato dall'arbitro al 44' in seguito ad un'evidente simulazione all'interno dell'area di rigore del Granada: il rosso, probabilmente, ci sarebbe dovuto essere. (Dal 55' Lemar 6.5 - Grinta clamorosa negli oltre trenta minuti giocati. Tantissimi palloni toccati ed una qualità immensa che però non gli permettono di incidere sull'esito finale)

Morata 5.5 - Soffre la difesa del Granada che controlla piuttosto bene l'ex giocatore della Juventus. Unica vera chance, per lui, a dieci minuti dalla fine: servito da Lemar, spedisce alle stelle da ottima posizione.