Le pagelle dell'Atletico Madrid - Correa ispirato, Joao Felix spento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oblak 6,5 - Sicurezza per i pali Colchoneros. Ottimo sulle uscite quest'oggi.



Trippier 6,5 - Un inglese di cuore Colchonero. Corre tanto, mette tanta grinta e fa soffrire non poco gli avversari.

Savic 5,5 - Un po' troppo svagato quest'oggi. Alcune valutazioni sbagliate per poco non costano l'1-0 avversario.



Gimenez 6 - Indossa la 2 di Godin, ma deve ancora lavorare per offrire il suo carisma. Oggi, però, guida bene la difesa di Simeone.

Lodi 6,5 - Un po' terzino, un po' ala, un po' regista. Sinistro pazzesco, pericoloso anche in fase di conclusione.

Saul 5 - Svagato, svagatissimo quest'oggi. Deve sicuramente ritrovare lo smalto delle stagioni passate.

Thomas 6 - Sì, causerà anche il rigore poi sbagliato da Sandro, ma offre geometrie che si rivelano essere ogni volta pericolose per i padroni di casa.

Koke 6 - Si vede poco, ma il suo lavoro sporco è fondamentale per tenere in piedi la cerniera di centrocampo dell'Atletico.

Dal 66' Lemar 6 - Davvero ottimo impatto dell'esterno, che mette un po' di pepe in più sulle fasce creando superiorità numerica.



Joao Felix 5,5 - Non era ovviamente umanamente possibile aspettarsi soltanto prestazioni da urlo da parte del diciannovenne portoghese. Oggi soffre un po' troppo il canovaccio macchinoso della gara.

Dal 61' Correa 6,5 - Solo la sfortuna ferma l'argentino, che con una gran botta incrocia il palo alla destra di Masip.

Morata 6,5 - Inspiegabile, per noi ed anche per il giocatore, la sostituzione con Herrera. Fa ammattire ed ammonire mezzo Valladolid ed è il più pericoloso in fase propositiva.

Dal 72' Herrera sv

Diego Costa 5 - Prova a far salire la strada, ma per larghi tratti è nettamente fuori dal vivo del gioco.