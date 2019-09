Le pagelle dell'Atletico Madrid - Diego Costa cinico, follia Morata

Risultato finale: Maiorca-Atletico Madrid 0-2

Oblak 6 - Fortunato ad inizio ripresa su Kubo, per il resto se la cava con ordinaria amministrazione.

Arias 7 - Motorino costante sulla corsia di riferimento, mette in difficoltà il suo diretto avversario quando decide di puntarlo per creare superiorità numerica.

Felipe 6 - Un po’ di apprensione ad inizio ripresa e poco altro. Se la cava grazie al buon feeling con il compagno di reparto.

Savic 6 - Partita di grande attenzione la sua. Nessuna sbavatura, anche quando l’impeto del Maiorca fa tremare i suoi compagni.

Lodi 6.5 - Sempre preciso quando viene chiamato in causa. Il buon tasso tecnico del quale dispone è importante nello sviluppo del gioco della squadra.

Koke 6 - Con autorevolezza il capitano detta i tempi della manovra e viene fuori dal pressing organizzato degli avversari.

Thomas 6 - Aiuta in fase di interdizione e di costruzione. Si mette a disposizione della squadra e porta a casa la sufficienza.

Saul 6 - Primo tempo su ritmi buoni, va anche vicino alla gioia personale. Accusa un po’ di stanchezza durante la ripresa.

Vitolo 6 - Avrebbe spazio e tempo per rendersi maggiormente pericoloso rispetto a quanto poi effettivamente riesca. Simeone lo richiama in panchina a ripresa inoltrata. Dal 58’ Correa 6 - Aiuta la squadra ad amministrare il vantaggio nel finale.

Joao Felix 6.5 - Bravo e fortunato nell’occasione che gli regala il secondo timbro stagionale e permette all’Atletico di inserire il pilota automatico verso il derby con il Real. Dall’83’ Llorente SV.

Diego Costa 6.5 - Primo centro stagionale ad esorcizzare il timore di un’altra gara senza reti per l’Atletico. Vince il duello di nervi con i centrali avversari.

Dal 69’ Morata 4 - Incomprensibile l’atteggiamento all’ingresso in campo. Rimedia un’espulsione assolutamente evitabile, lasciando i compagni in inferiorità nel finale. Salterà anche il derby con il Real Madrid.