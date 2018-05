Le pagelle dell'Atletico Madrid - Diego Costa killer, Godin alza il muro

Atletico Madrid-Arsenal 1-0

Oblak 6 - Contrariamente all'andata, stavolta non è chiamato a fare il fenomeno. Una sola parata di fatto in tutta la partita e clean sheet portato a casa.

Thomas Partey 7 - Con i suoi grossi polmoni, interpreta di fatto due ruoli: terzino sulla carta, ma scala continuamente nel suo ruolo di mediana. Gran giocata di suola sul gol di Diego Costa. E' tra i migliori. Dal 90' Savic s.v.

Gimenez 6,5 - E' sempre posizionato bene, senza prendersi le copertine dei giornali, a causa del compagno di reparto, è diventato uno dei difensori più rocciosi d'Europa.

Godin 7 - Letteralmente superlativo. I tempi sono sempre perfetti, le chiusure spesso risultano provvidenziali. Alza il muro e affige il cartello: "Da qui non si passa".

Lucas Hernandez 6 - Gioca da terzino sinistro, anche lui adattato, ma ormai ci si trova bene. Ha le misure giuste ed è facilitato dal fatto che l'Arsenal gioca più sull'altra fascia.

Koke 7 - Tecnicamente inappuntabile, non sbaglia neanche un passaggio. Sua la prima palla gol dell'incontro, con un gran tiro da fuori area. Onnipresente nelle azioni dell'Atletico Madrid.

Gabi 6,5 - Ordinaria amministrazione. Partita da veterano, con la calma giusta e soprattutto l'intelligenza di fare sempre la cosa giusta.

Saul 6,5 - Non si rende chissà quanto pericoloso, anche perché gioca al centro (nonostante ciò che si diceva alla vigilia), ma compie un buon lavoro anche in fase d'interdizione.

Vitolo 6 - Spesso prova ad accentrarsi per venire più nel vivo della manovra. Fa quasi l'attaccante in qualche occasione. Dal 74' Correa s.v.

Diego Costa 7,5- E' il migliore in campo. Torna al mesi due mesi dopo, di fatto, grazie al suo killer-instinct. A tu per tu col portiere non sbaglia. Ha una strapotenza fisica, che lo rende un osso durissimo per chiunque. Dall'83' Torres s.v.

Griezmann 7 - Si muove tanto, combina molto bene con Diego Costa. Ha tanta classe e si vede. Gioca bene nello stretto, va vicino al gol. Alla fine ciò che ha contato nel doppio confronto è il suo gol dell'andata, dunque su questa finale è ben marcata la sua firma.