Le pagelle dell'Atletico Madrid - Difesa attenta, attacco spuntato

Risultato finale: Atletico Madrid-Celta Vigo 0-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oblak 6 - Poco impegnato. Quando il pallone arriva dalle sue parti è sempre perfetto.

Trippier 6 -Spinge discretamente e difende con attenzione. Positivo.

Gimenez 6.5 - Mai in sofferenza. Mette le briglie agli avanti del Celta.

Felipe 6.5 - Come il compagno disputa un'ottima partita. Aspas non lo impensierisce.

Lodi 7 - Il migliore in campo. Spinge come se fosse un attaccante e sfiora più volte il gol.

Felix 5 - Deve crescere. Spesso fuori dal gioco. (dal 69' Morata 6 - Buono il suo ingresso. Fa vedere quanto può essere importante il suo recupero).

Saul 6.5 - Positivo e intraprendente. Corre fino alla fine.

Koke 5.5 - Dirottato sulla fascia non gioca una grande partita. Forse un po' stanco dal tour de force.

Correa 5 - Un'azione delle sue e poi sparisce con il passare dei minuti. (dal 60' Vitolo 5 - Ripercorre la prestazione del compagno. Insufficiente)

Herrera 5.5 -Deve ancora calarsi bene nella realtà Atletico. Tanti errori di misura.(dal 60' Thomas 6.5 - Dà verve alla manovra di Simeone. Ottimo impatto).

Diego Costa 5 - L'impegno non si discute, ma da centravanti non calcia mai in porta. Rimandato.