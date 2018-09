Le pagelle dell'Atletico Madrid - Gimenez da applausi. Male Diego Costa

Risultato finale: Real Madrid-Atletico Madrid 0-0

Oblak 6,5 - Compie una parata salva risultato su Asensio nella seconda frazione, regala sicurezza al reparto difensivo con la celerità e la precisione negli interventi.

Juanfran 6 - Una prima parte di gara abbastanza positiva per il terzino di Simeone, spinge e ricuce su Bale. Il giallo in avvio di ripresa lo condiziona in marcatura su Ceballos.

Gimenez 7 - Come sempre sbaglia pochissimo e risulta decisivo, nella prima frazione interviene in scivolata immolandosi sul destro di Benzema. Perfetto nella scelta del tempo dell'intervento.

Godin 6,5 - Forma la premiata ditta con il connazionale Gimenez, chiude tutti gli spazi centrali per il Real Madrid e Benzema ne fa le spese toccando pochi palloni.

Filipe Luis 6 - Apre un corridoio incredibile per Griezmann che sbaglia davanti a Courtois, nella seconda frazione cala e rischia lasciando tutto solo Asensio nella propria area di rigore.

Lemar 5,5 - Le prime accelerazioni promettono bene nonostante sia schierato sulla fascia meno usuale, con il passare dei minuti scompare però lentamente dalla partita. (Dal 61' Correa 5,5 - Non entra benissimo in partita, sbaglia una serie di appoggi semplici e non aggiunge qualità alla manovra dell'Atletico).

Saul 6 - La prima occasione nasce dal suo mancino che trova i pugni di Courtois, per il resto della gara mette da parte la qualità per lottare a denti stretti in mezzo al campo.

Rodri 6,5 - Personalità da veterano per l'ex centrocampista del Villarreal, gioca a specchio su Modric limitando tantissimo il raggio d'azione dell'asso croato del Real Madrid. (Dal 84' Kalinic sv).

Koke 5,5 - Partita di sacrificio per il centrocampista dell'Atletico, si trova però a fronteggiare un Carvajal in grande forma prendendosi anche il giallo.

Diego Costa 5 - Ha una grande occasione ma si fa chiudere la porta da Courtois, scompare lentamente dalla partita e lotta pochissimo con la retroguardia del Real Madrid. (Dal 69' Thomas 6 - Rimpolpa il reparto mediano con i suoi muscoli nel momento più difficile della sfida).

Griezmann 6 - Ci si poteva aspettare qualche giocata in più dal francese ma è il prodotto del gioco dell'Atletico Madrid, in area di rigore è sempre temibile.