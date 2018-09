Le pagelle dell'Atletico Madrid - Gimenez un gigante, male invece Saul

Risultato finale: Monaco-Atletico Madrid 1-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oblak 6 - Nulla da eccepire nella prestazione del portiere dell'Atletico Madrid, tranne sull'occasione del gol di Grandsir non viene mai impegnato dagli avanti del Monaco.

Juanfran 5,5 - Si limita spesso a compiti prettamente difensivi, spinge poco nella destra ed a volte perde il duello in velocità con il giovane Grandsir.

Godin 6,5 - Il solito roccioso e impeccabile difensore uruguayano, non sbaglia un intervento rendendosi anche pericoloso in area avversaria. Il primo a gestire il possesso dell'Atletico.

Gimenez 7 - Ci aveva provato già ad inizio gara poi in pieno recupero della prima frazione si rende protagonista di uno strepitoso terzo tempo che regala la rete all'Atletico, nulla da eccepire anche in fase difensiva.

Lucas Hernandez 6 - Il terzino campione del mondo per quasi un tempo è la brutta copia di quello ammirato in Russia, cresce nella seconda frazione tanto da meritarsi la sufficienza.

Correa 5,5 - L'argentino si nota poco nell'economia del match, un colpo di tacco degno di nota in mezzo a tanta lotta infruttuosa con il terzino Henrichs. (Dal 70' Lemar 6 - Entra e riceve la standing ovation dei suoi ex tifosi, gestisce bene qualche possesso e nulla più).

Saul 5 - Un errore che da un giocatore del calibro dello spagnolo non ti aspetti, troppo sufficiente nello stop al limite dell'area e si fa soffiare la sfera poi messa in rete da Grandsir.

Rodri 6 - Il giovane centrocampista ex Villarreal non cicca la partita, gioca con una buona personalità e va a ricucire agli errori dei compagni di reparto.

Koke 6,5 - Dal suo destro nasce sempre qualcosa di pericoloso per l'Atletico Madrid, si incarica della battuta di tutti i calci piazzati e pennella l'assist decisivo per Gimenez.

Diego Costa 6,5 - Alla prima occasione prende le misure della porta di Benaglio mandando di poco a lato, alla seconda come sempre non perdona sfruttando l'ottimo invito di Griezmann.

Griezmann 6,5 - Si accende ad intermittenza anche per i rari servizi dei compagni, quando prende palla però illumina e lancia in porta Diego Costa per il momentaneo pareggio.