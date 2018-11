Le pagelle dell'Atletico Madrid - Griezmann il migliore, Correa incanta

Risultato finale: Atletico Madrid-Monaco 2-0.

Oblak 6 - La prima parata la compie nel secondo tempo, ha davvero poco lavoro da svolgere. Spettatore non pagante, non si fa mai sorprendere. Nel finale si oppone ripetutamente a Tielemans.

Arias 6.5 - Bene nel primo tempo, dove compie entrambe le fasi. Nella ripresa spinge molto di più e diventa un pericolo costante.

Savić 5.5 - Prende un cartellino giallo evitabile, dopo una scramuccia inutile con Raggi. Per il resto del match gestisce la linea difensiva senza problemi, nel finale prende un doppio giallo discutibile.

Hernandez 6 - Gioca una buonissima partita in una posizione non sua, quando può si fa trovare anche in attacco.

Filipe Luis 6 - Nel primo tempo è uno dei più propositivi, spinge moltissimo. Bene anche nella ripresa, dove pensa di più a difendere.

Koke 7 - Sblocca il match grazie ad una deviazione, durante il primo tempo è uno dei migliori. I pericoli arrivano sempre dalle sue parti. (Dal 46' Vitolo 6 - Si inserisce molto bene, propositivo soprattutto nei movimenti senza palla).

Rodri 6 - Nel primo tempo è più coinvolto nel gioco, nella ripresa pensa più a gestire senza mai forzare. Buon palleggiatore, la qualità c'è e si vede.

Thomas 6.5 - L'importanza di questo giocatore si vede soprattutto nel primo tempo, dove recupera moltissimi palloni. Non disprezza nemmeno la conclusione dalla distanza, è sempre pericoloso.

Lemar 7 - Uno dei migliori in campo, soprattutto per l'intensità. Soltanto il legno gli nega la gioia del gol su calcio di punizione. (Dal 62' Kalinic 6 - Entra bene in campo, compie sempre la scelta giusta).

Correa 6.5 - Confeziona un grandissimo assist, ogni volta che si accende fa la differenza sulla trequarti. (Dal 70' Saul 6 - Solita qualità, si fa notare spesso quando viene chiamato in causa).

Griezmann 7.5 - Segna sempre. Ma soprattutto si sacrifica durante tutti i 90'. Ancora oggi la sua esclusione dalla Top 3 del pallone d'oro resta un mistero.