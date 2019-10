Le pagelle dell'Atletico Madrid - Joao Felix tenace, Morata altruista

Risultato finale: Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 0-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oblak 7 - Con un vero miracolo su Krychowiak tiene inviolata la porta questa sera.

Arias 6.5 - Spinge con grande continuità ed efficacia, confermandosi soluzione preziosa per lo sviluppo del gioco.

Felipe 6 - Interpreta bene la gara insieme al suo compagno di reparto. Si fa trovare pronto nei rari momenti di difficoltà.

Gimenez 6 - Non commette errori e va anche vicino alla gioia personale quando si proietta in area avversaria per dar manforte al reparto avanzato sui calci da fermo.

Lodi 6 - Prestazione senza sbavature. Decide con grande intelligenza quando sganciarsi in avanti e non lascia mai spazio pericoloso per gli inserimenti degli avversari.

Joao Felix 7 - Anche oggi mette la firma sul match, nonostante parta qualche metro più indietro del solito. Tenacia ripagata in occasione del gol che apre le danze. Dall’84’ Hermoso SV.

Thomas 7 - Stasera è un po’ più libero di proiettarsi in avanti rispetto al solito, ne approfitta e si regala il tap-in che da due passi chiude i conti.

Saul 6.5 - Funzionano i meccanismi della mediana dell’Atletico negli spazi lasciati liberi dagli avversari. Sa come e dove far viaggiare la sfera in ogni circostanza.

Koke 6.5 - Autorevole la prestazione del capitano che fa valere la sua esperienza nei momenti chiave dell’incontro. Dall’87’ Correa SV.

Morata 6.5 - Si muove molto sul fronte offensivo e da una sua iniziativa arriva la rete che sblocca la gara. Si è messo alle spalle l'espulsione con il Maiorca.

Diego Costa 6 - Sciupa un’occasione colossale ad inizio partita. Per sua fortuna, la squadra riesce comunque a conquistare il vantaggio e a portare a casa tre punti preziosi. Regala a Thomas un pallone solo da spingere in rete per lo 0-2. Dal 77’ Lemar SV.