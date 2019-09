Le pagelle dell'Atletico Madrid - Male Lemar, si salva Joao Felix

© foto di Dimitri Conti

Oblak 6 - Non ha colpe sui gol. Esce infortunato per un pallonata in pieno viso. (dal 66' Adan s.v.)

Trippier 6 - Spinge e difende con buona lena. Uno dei meno peggio.

Gimenez 6 - Soffre ma ci mette più di una pezza durante l'incontro.

Savic 5.5 - Isak lo sovrasta fisicamente e lui va un po' in difficoltà. Ha conosciuto prestazione migliori.

Lodi 5 - Ha qualità ma anche limiti tattici. Il Cholo deve lavorarci ancora tanto.

Felix 6 - Ha numeri e qualità ma non riesce a esprimersi al meglio con continuità. Il futuro è pero suo. (dal 56' Correa 5 - Prestazione sottotono nonostante l'impegno)

Saul 5 - Soffre per tutto il match. Non riesce mai a dare la qualità che di solito possiede.

Koke 5 - Geometrie e grinta. Oggi però esce sconfitto nel duello coi pariruolo avversari.

Lemar 4 - Non entra mai in partita. Simeone lo manda sotto la doccia dopo 45' (dal 46' Llorente 4.5 - Male come il compagno, ma almeno ci mette la grinta)

Vitolo 4.5 - Impalpabile e a tratti assente. Non un match da ricordare.

Diego Costa 5 - Si danna l'anima ma non è mai pericoloso in zona gol.