Le pagelle dell'Atletico Madrid - Morata no limits, Vitolo assistman

Oblak 6 – Poco impegnato, si arrende alla conclusione angolata di Darder.

Trippier 6,5 – Sostiene la manovra offensiva con le sue incursioni. Più bloccato nella ripresa.

Felipe 6 – Protagonista di un episodio dubbio nell’area avversaria. Dietro è attento.

Hermoso 6,5 – Intelligente nelle letture difensive. Prestazione senza sbavature.

Saul 6 – Sacrificato in un ruolo che non gradisce. Manca la sua qualità in mediana. Meglio quando avanza.

Koke 6,5 – Si addormenta perdendo un pallone sanguinoso in uscita dal quale nasce il vantaggio dell’Espanyol. Cresce col passare di minuti e mette in cassaforte la vittoria.

Herrera 7 – Il centrocampista messicano lascia il segno. Corre per tre, avvia il 2-1 e fa velo per il terzo gol.

Thomas 6,5 – Concorso di colpa con Koke sulla rete di Darder. Macina chilometri in mediana.

Correa 7 – Spinge in rete di testa la palla del pareggio. Sempre nel cuore della manovra offensiva. (89’ Llorente sv).

Vitolo 7 – Ispirato, sia partendo da destra che da seconda punta. Manda due volte in porta Morata. (74’ Lemar 6 – Fischiato dal Wanda Metropolitano, cerca di farsi perdonare con un paio di spunti).

Morata 7,5 – Prosegue il momento magico. Si divora un gol facile ma si riscatta alla grande segnandone uno e mezzo. Sesto centro nelle ultime sei. (80’ Diego Costa 6 – Entra con la testa giusta, contribuendo alla rete che chiude la partita).