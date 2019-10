Le pagelle dell'Atletico Madrid - Morata risolve, male Thomas e Correa

Risultato finale: Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 1-0

Oblak 6 - Praticamente inoperoso per l’intera gara.

Trippier 6.5 - Spinge con continuità ed è alternativa preziosa per lo sviluppo del gioco. In avanti non approfittano della sua intraprendeza.

Gimenez SV. Costretto ad abbandonare il campo dopo appena quindici minuti di gioco per un problema fisico. Dal 15’ Hermoso - Sfrutta a dovere la chance a disposizione e dà buone indicazioni al suo allenatore.

Felipe 6.5 - Guida la difesa con l’uscita di Gimenez e se la cava con autorevolezza.

Lodi 7 - Prezioso per la squadra di Simeone in entrambe le fasi di gioco. Macina chilometri sulla corsia di competenza e va anche vicino al gol al termine di un guizzo che ha strappato applausi.

Koke 5.5 - Manca un po’ di lucidità al capitano in fase di impostazione. Perde più palloni del solito e viene richiamato in panchina a metà ripresa. Dal 70’ Morata 7 - Entra e decide il match. Regala una vittoria preziosa ai suoi con il primo gol stagionale, infilandosi tra le maglie dei centrali del Bayer.

Herrera 6 - Non si limita alla fase di interdizione, ma si propone in avanti ed accompagna l’azione con una buona visione di gioco.

Thomas 5 - Si fa soffiare palla troppe volte a metà campo ed è fortunato che gli avversari non riescano a concretizzare le opportunità nate dai suoi errori.

Saul Niguez 6 - Stavolta si limita al compitino, senza però commettere sbavature. Rimane comunque in campo per tutta la partita e diventa prezioso col vantaggio da gestire.

Correa 5 - Poco movimento tra le linee e scarsa precisione in un dialogo a tratti inesistente con il suo compagno di reparto. Dal 62’ Lemar - Aiuta la squadra nel finale di gara senza strafare.

Diego Costa 5.5 - Fa a sportellate con la difesa avversaria senza però riuscire ad incidere sul risultato.