Le pagelle dell'Atletico Madrid - Morata segna ancora, delusione Koke

Risultato finale: Atletico Madrid-Athletic Bilbao 2-0.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oblak 7 - Sicuramente è uno dei protagonisti di questa partita. Sempre attento, nel primo tempo si inventa due parate senza nessuna logica. Un gran portiere, anche in queste partite si vedono le sue qualità.

Trippier 6 - Non si vede moltissimo in attacco, ma comunque gioca una prova diligente. Gran sovrapposizione sul secondo gol, dove affonda con decisione sulla corsia di competenza.

Felipe 6 - Gestisce molto bene la linea difensiva e concede davvero poco agli ospiti. Bene nelle letture, non si fa mai sorprendere dalle imbucate degli avversari.

Hermoso 6 - Come il compagno di reparto concede poco e nulla, è molto attento sui calci piazzati da parte degli avversari. Qualche sbavatura, porta a casa una buona prestazione.

Lodi 5.5 - Uno dei pochi sotto la sufficienza, spesso concede troppi spazi alle avanzate dei baschi. Male soprattutto nella ripresa, deve mantenere alta la concentrazione.

Koke 5 - Non è la sua giornata e lo si vede sin dai primi minuti. Tanti i palloni sbagliati, nella maggior parte delle azioni si fa anticipare dagli ospiti e non riesce mai a mettere in campo tutte le sue qualità.

Thomas 6 - È uno sporco lavoro, ma lo fa tutto lui. Recupera un buon quantitativo di palloni, è lui il vero equilibratore di questa squadra. Sbaglia poco e nulla, partita molto attenta da parte del numero 5.

Saul 7 - Si inserisce con i tempi giusti e trova il gol che spiana la strada alla compagine guidata da Simeone. Qualche errore nel finale, ma nel complesso gioca una partita di qualità.

Lemar 5.5 - Non la sua migliore partita, la ruvidità della sfida non gli permette in nessun modo di trovare gli spazi adatti alla sua velocità. Male anche nell'uno contro uno, gara da dimenticare. (Dal 77' Vitolo s.v.).

Correa 7.5 - Gioca un match di altissima qualità, sbaglia poco e nulla in fase offensiva. Due assist, tanto movimento in attacco, ma soprattutto tanto sacrificio. (Dal 66' Herrera 6 - Buon approccio alla gara, dà una mano ai suoi soprattutto in difesa).

Morata 6 - Nel primo tempo non si vede molto, ma nella seconda parte della prima frazione inizia a metterci il fisico. Il primo pallone giocabile arriva nella ripresa, il secondo finisce in rete. (Dal 67' Diego Costa 5.5 - Troppo nervoso, inizia a litigare dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. Deve migliorare assolutamente sotto l'aspetto caratteriale).