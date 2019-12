Le pagelle dell'Atletico Madrid - Oblak salva tutto, Morata irriconoscibile

Risultato finale: Villarreal-Atletico Madrid 0-0.

Oblak 7 - Salva tutto con un paio di interventi da applausi, soprattutto nel primo tempo. Dà sicurezza sulle uscite, nell'area piccola non lascia nessun pallone agli avversari. Se l'Atletico non incassa gol è anche per merito suo.

Arias 5 - L'elemento più in difficoltà della linea difensiva dei colchoneros, dalle sue parti il Villarreal sfonda senza problemi. Ci sono troppi spazi e Chukwueze ci va a a nozze. (Dall'80' Trippier s.v.).

Felipe 6 - Dei due centrali è quello più attento, cerca sempre di gestire le incursioni da parte dei trequartisti avversari. Concreto, soprattutto quando ci sono i palloni alti da allontanare.

Hermoso 5.5 - Qualche sbavatura di troppo, soprattutto in fase di lettura. Ci sono troppi varchi per il Villarreal e in più di un'occasione i problemi maggiori arrivano proprio dalle sue parti.

Lodi 5 - Troppa leggerezza in fase di non possesso, concede spesso il fianco all'avversario. Inoltre la velocità degli esterni mettono in crisi tutta la linea, non può permettersi di approcciare le partite in questo modo.

Saul 6 - Va a sprazzi, si vede più nel primo tempo dove è propositivo è fa girare il pallone. Nella ripresa è meno concreto e sbaglia anche i palloni più semplici.

Thomas 6 - Non si vede molto, ma ogni pallone lo gioca con intelligenza. Fa le cose semplici ed efficaci, ma dovrebbe alzare di più l'asticella, soprattutto in gare bloccate come quella di questa sera. (Dal 59' Vitolo 5.5 - Doveva dare una svolta al match, ma commette troppi errori in fase di impostazione).

Herrera 5 - Assente ingiustificato, tocca pochi palloni e si vede davvero poco in entrambe le fasi. Concede troppi spazi, Trigueros ringrazia e sfrutta tutti i centimetri. (Dall'84' Llorente s.v.).

Koke 6.5 - Uno dei più reattivi, nel primo tempo sfiora anche il gol. Colossale anche la conclusione alta nel secondo tempo, ma comunque si muove molto bene tra le linee ed è uno dei più pericolosi.

Morata 5 - Delusione totale, si muove molto ma non riesce mai ad incidere. Troppa leggerezza, la fisicità di questa gara lo manda in totale confusione, nel finale Albiol lo limita con estrema facilità.

Joao Felix 7 - Non dà mai punti di riferimento, con la sua classe riesce sempre a creare pericoli dal nulla. Nel secondo tempo è uno dei migliori, ma spesso i compagni non lo seguono e molti palloni vengono intercettati dalla difesa di casa.