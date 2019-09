Le pagelle dell'Atletico Madrid - Thomas su tutti, Trippier monumentale

Oblak 6,5 - Un miracolo che vale quanto ad un gol. Sul colpo di testa di Benzema vola all'incrocio a prendere il pallone, alla velocità della luce. Anche in questa gara c'è la sua firma.

Trippier 7 - Sempre bravo a spingersi in profondità, viene spesso pescato nello spazio. Partita monumentale dell'ex Tottenham, che corre per tre, non si ferma mai, contiene alla grande Hazard e non si risparmia un secondo.

Savic 6,5 - Sempre sereno, tranquillo, dritto per la sua strada. Sa cosa deve fare e non si fa mai sorprendere. Impeccabile.

Gimenez 6,5 - Prevede sempre tutto in anticipo, sta col fiato sul collo a chiunque sia l'uomo da marcare e stasera regala anche qualche ottima verticalizzazione.

Renan Lodi 6 - Qualche pallone perso di troppo, risparmiabile, ma è un terzino completo: attacca, ma sa anche difendere. Che impatto all'Atletico Madrid. Dal 61' Lemar 5,5 - Un paio di buone incursioni e poco altro nella mezzora in campo.

Vitolo 6 - Andando ad osservare la sua heat map, si nota come abbia toccato palloni in tutte le posizioni. Si fa sentire, è intraprendente, anche se a volte gigioneggia troppa. Dal 46' Correa 6 - Buon impatto sulla partita, si destreggia bene, pur senza chissà quale sussulti.

Thomas 7 - Il migliore in campo. Intensità, agonismo, muscoli, chilometri e chilometri di corsa. Ma anche tecnica, lancio preciso, giocata sempre perfetta. Ad averceli di giocatori così.

Saul 6 - Sa fare un po' tutto, ma stasera vaga un po' nell'ombra. Meno incisivo del solito, sufficienza (anche) di stima.

Koke 6 - Aiuta in entrambe le fasi, se la cava sempre bene. Prestazione positiva.

Joao Felix 6,5 - Un tempo in campo con tante belle giocate. Progressione, creazione d'occasioni anche da soli, tecnica sopraffina. Va due volte vicino al gol. Dal 70' Llorente s.v.

Diego Costa 5,5 - Si sacrifica tanto per la squadra, svolge un lavoro encomiabile, ma in fase offensiva incide troppo poco.