Le pagelle dell'Atletico - Oblak non esente da colpe, attacco in ombra

Risultato finale: Juventus-Atletico Madrid 1-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Oblak 5,5 - Non è in serata ed è una novità. Il gol è un 50-50 fra la grande giocata di Dybala ed un errore di valutazione del portiere sloveno che si aspettava un cross dalla Joya.

Trippier 5,5 - Qualche buon cross quando scende sulla destra, ma poi soffre troppo le offensive di De Sciglio.

Felipe 6,5 - Costretto a fare gli straordinari questa sera. Svetta sempre al centro della difesa allontanando le minacce che arrivano dalle fasce laterali chiudendo tutti gli spazi.

Hermoso 5,5 - Ha un gran da fare con gli attaccanti bianconeri e non demerita fino all’episodio dove atterra ingenuamente Bentancur da cui nasce il gol di Dybala.

Renan Lodi 6 - Più positivo rispetto al suo collega di fascia Trippier. Si fa vedere in avanti mentre in difesa duella con Danilo (Dal 65’ Lemar 5,5 - Non riesce a dare il cambio di passo voluto da Simeone).

Saul Niguez 6 - Impegna Szczesny con una conclusione potente dalla distanza. Mette in pratica i dogmi del Cholismo con tanta corsa e grinta.

Herrera 5 - Perde i duelli col centrocampo bianconero. Ogni volta che prova l’offensiva verso l’area di rigore viene fermato dalla retroguardia bianconera (Dal 60’ Correa 5,5 - Dà un po’ di vivacità alla manovra ma sul voto pesa l’occasione sfumata nel finale quando si allunga troppo il pallone favorendo il gran recupero di De Ligt).

Thomas 6 - Bene in fase di interdizione, da rivedere in fase di costruzione dove sbaglia qualche appoggio di troppo senza incidere più di tanto. Ripresa più arcigna.

Koke 5,5 - Si vede poco nello sviluppo della manovra dei Colchoneros, ci si aspettava di più dall’esperto centrocampista dell’Atletico.

Morata 5 - Grande ex della serata, si vede pochissimo. A sua discolpa va detto che non ci sono stati tanti palloni giocabili. Nel finale la squadra si riversa all’attacco alla ricerca del pari ma non è preciso sotto porta.

Vitolo 5 - Va fatta la stessa premessa di Morata, ma anche l’ex Siviglia va spesso a sbattere sul muro di maglie bianconere (Dal 54’ Joao Felix 6 - Rientra in campo dopo l’infortunio, fa vedere qualche spunto buono nella serata in cui la stella che brilla è quella di Dybala).