Le pagelle dell'Atletico - Oblak para (quasi) tutto, bene Arias

Risultato finale: Atletico Madrid-Valencia 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oblak 7 - Si inchina solo al gol straordinario di Parejo, ma compie due parate splendide che salvano l'Atletico dalla sconfitta.

Arias 6.5 - Spinge con regolarità in avanti, dietro non si fa sorprendere, si guadagna l'espulsione di Lee.

Gimenez 6 - Buon primo tempo, meno scintillante nella ripresa, alcuni brividi soprattutto nel finale.

Felipe 6 - Buona intesa con il compagno, fronteggia con ardore gli assalti avversari, non commette errori marchiani.

Hermoso 5.5 - Fatica a gestire le scorribande degli esterni del Valencia. Distratto in più di un'occasione. Via poco prima dell'ora di gioco. (dal 54' Lodi 5.5 - Non lascia il segno. )

Joao Felix 6 - Bene quantità e qualità sulla fascia, ma non riesce a trovare la via della rete. L'uscita anzitempo per un colpo ricevuto mette in ansia il Cholo.

Thomas 5.5 - Il centrocampista vive un pomeriggio grigio: una sua distrazione nel primo tempo causa l'unico tiro pericoloso del Valencia. In generale si fa sentire poco anche in fase di non possesso. (dal 54' Lemar 5.5 - Non c'è la scossa auspicata al match.)

Saul 6 - Gran primo tempo, cala vistosamente nella seconda parte.

Koke 6.5 - Va a sprazzi, ma sempre di qualità, nel secondo tempo non riesce a dispiegare il suo solito gioco offensivo.

Diego Costa 6- Discreto primo tempo, non trova il gol da buona occasione, ma poi è freddo dal dischetto. Pochi palloni giocabili nella ripresa.

Morata 5.5 - L'ex Juventus non segna da agosto. L'impegno c'è, ma la mira è da rivedere. Cala alla distanza, poi Simeone lo sostituisce. (dal 68' Llorente 5.5 - Spezzone di gara poco incisivo.)