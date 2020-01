Le pagelle dell'Atletico - Oblak superstar, Saul opaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oblak 8 - Quasi inoperoso per 80', straordinario nel finale, in particolare all'ultimo minuto su Bardhi. Uno dei migliori portieri al mondo.

Trippier 6.5 - Buona gara per il terzino inglese: suo l'assist per il gol di Correa, tanta corsa sulla fascia, bene anche in ripiegamento.

Felipe 7 - Segna il gol decisivo, attento in difesa, pochissime sbavature, sempre sul pezzo.

Gimenez 6.5 - Si integra bene con il compagno, anticipo, ottime giocate, prova più che positiva in mezzo.

Lodi 6 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto. (dal 60' Vitolo 5 - Nullo il suo apporto alla gara.)

Correa 6.5 - Segna un bel gol, gioca una mezz'ora ad alto livello, nella ripresa, invece, si vede solo a tratti.

Herrera 6.5 - Buon primo tempo, si vede anche al tiro, ma senza fortuna. Regolare, senza sussulti, nella seconda parte.

Saul 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Thomas 6.5 - Tanti palloni recuperati in mezzo, ma la sensazione è che possa fare ancora meglio.

Morata 6 - Si sbatte, ma non è serata per gli attaccanti, lavora più di sponda.

Joao Felix 6 - Continua a non segnare, ma ci va vicino. Il 2020 non inizia nel migliore dei modi. Tende un po' ad estraniarsi dalla gara. (dall'87' Valera s.v. - )