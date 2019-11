Le pagelle dell'Atletico - Thomas pasticcia, male Felipe

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oblak 5.5 - Si lascia infilare per ben due volte, non riesce ad imporsi tra i pali con personalità.

Arias 5 - Poca intensità, a tratti sembra fuori dal gioco.

Felipe 4.5 - Pasticcia nel primo tempo rischiando l'autogol, nella ripresa si lascia beffare da Volland in occasione del gol.

Hermoso 5.5 - Imposta il gioco da dietro, bravo anche a stringere sugli avversari in anticipo.

Lodi 5.5 - Qualche incursione interessante ma dal suo lato l'Atletico non riesce a rendersi pericoloso. (Dal 52' Lemar 6.5 - Corre tanto e prova a costruire per i suoi. Suo l'assist per il gol di Morata).

Correa 5 - Si muove tanto ma senza incidere, nella ripresa sparisce definitivamente dai radar. (Dal 69' Herrera 6 - Entra subito in partita, aiutando la squadra a gestire la manovra offensiva).

Thomas Partey 4.5 - Fa filtro ma non riesce a gestire il pallone nel modo giusto. Poi fa la frittata e firma l'autogol.

Niguez 6 - Buon lavoro in fase di interdizione, nella ripresa si posizione in fase più avanzata e prova a creare pericoli.

Koke 6 - Si muove bene in entrambe le fasi di gioco, manca incisività sotto porta.

Morata 6.5 - Mai realmente pericoloso nel primo tempo. Si sveglia, poi, nel finale ed accorcia le distanze, sfiorando anche il gol del pareggio a pochi secondi dal triplice fischio.

Costa 5 - Non si mette mai in mostra nella prima parte. Gara da dimenticare. (Dal 61' Vitolo 6 - Gioca tanto in verticale nella speranza di imbeccare gli avversari).