Le pagelle dell'Augsburg - Hitz provvidenziale, Hinteregger un muro

Risultato finale: Wolfsburg-Augsburg 0-0

Hitz 7 - Non viene sollecitato granché dal Wolfsburg nei primi quarantacinque minuti. Nella ripresa non è bello stilisticamente ma certamente efficace su Origi, nel recupero è monumentale su Verhaegh.

Gouweleeuw 7 - Suo il primo squillo del match, si fa sempre trovare pronto al centro della difesa sia sui palloni alti che su quelli rasoterra.

Khedira 6.5 - Guida la difesa con autorità, non sbaglia un colpo quando il Wolfsburg avanza alla ricerca del gol.

Hinteregger 7 - Accorcia sempre sull’avversario in maniera impeccabile, recupera un gran numero di palloni.

Scmid 6.5 - Chiude tutti i varchi in difesa quando il Wolfsburg sale, impegna Casteels nella seconda frazione di gara.

Moravek 4.5 - Fa densità in mezzo al campo, rovina tutto rimediando due ammonizioni nel giro di due minuti.

Koo 6 - Mette molta energia nei suoi interventi in mediana rischiando qualcosa di troppo. Qualche piccola imprecisione quando ha il pallone fra i piedi.

Max 6 - Elemento aggiunto della retroguardia, fa un buon lavoro sugli esterni del Wolfsburg. Si sgancia spesso alla ricerca del cross.

Gregoritsch 5 - Non accende mai la luce fra le linee. Si vede solo per un cartellino giallo rimediato nel primo tempo.

Caiuby 5 - Praticamente mai pericoloso negli ultimi metri. Sempre arginato dalla difesa del Wolfsburg.

Cordova 5 - Prova qualche accelerazioni delle sue ma finisce sempre per essere bloccato dagli avversari (Dal 46’ Richter 6 - Crea un po’ di scompiglio in area avversaria, trova la traversa con un pallonetto in area da urlo. Dal 93’ Kacar sv).