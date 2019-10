Le pagelle dell'Augsburg - Koubek tiene viva la squadra, Richter stupisce

Risultato finale: Augsburg-Bayern Monaco 2-2.

Koubek 7 - Stilisticamente non impeccabile, ma efficace. Salva il risultato più volte su Gnabry e su Coutinho, e la sua tenuta vale moltissimo alla luce del pareggio nel finale di Finnbogason.

Lichtsteiner 5,5 - Ingaggia un duello personale con Coman, che spesso riesce a bruciarlo in velocità.

Jedvaj 6 - Diligente nei compiti difensivi, non va mai in confusione anche di fronte al pressing asfissiante del Bayern. Al 40' toglie un gol praticamente fatto dalla linea di porta.

Uduokhai 5,5 - Meno efficace del compagno, risulta un po' troppo statico in occasione di alcune azioni del Bayern che sfruttano il giro palla veloce in area.

Max 6,5 - Non si lascia condizionare da timori reverenziali di fronte ai campioni del Bayern, e va anche vicino al gol nella ripresa con un tiro potente che Neuer può solo respingere. Unico neo, la marcatura un po' blanda su Gnabry in occasione dell'1-2.

Vargas 6 - Più vivace nel primo tempo, quando si rende protagonista di alcune discese sulla fascia che mettono in difficoltà la difesa ospite. Nella ripresa cala di intensità.

Khedira 6 - Lotta a centrocampo cercando di innescare quando può le ripartenze dell'Augsburg.

Oxford 5 - Non riesce a lasciare un'impronta sulla partita. Dal 18' s.t.: Jensen 6 - Riesce ad impegnare di più i marcatori avversari, guadagnando anche qualche calcio di punizione che permette all'Augsburg di rifiatare in un momento critico della partita.

Moravek 5 - Si vede solo in occasione di qualche conclusione velleitaria verso la porta di Neuer e nulla più.

Richter 6,5 - Sbalordisce la WWK Arena con il gol che porta in vantaggio l'Augsburg dopo appena un minuto di gioco, e continua ad impegnarsi per cercare il raddoppio durante tutto il primo tempo. Con il passare dei minuti esaurisce la benzina. Dal 37' s.t.: Cordova 6,5 - La cavalcata sulla destra che frutta il pareggio di Finnbogason vale quasi quanto un gol. Caparbio.

Niederlechner 5,5 - E' troppo solo là davanti, e risulta poco servito. Nel corso della ripresa mostra qualche segno di eccessivo nervosismo e Schmidt decide di sostituirlo con forze fresche. Dal 23' s.t.: Finnbogason 6,5 - Spreca clamorosamente un gol fatto lasciandosi ipnotizzare da Neuer ma si rifà spedendo in rete l'ultima occasione della gara.